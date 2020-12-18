البث الحي
كرة قدم

جائزة "الأفضل".. لمن صوت العرب؟

ليفاندوفسكي تفوق على ميسي ورونالدو وفاز بجائزة أفضل لاعب في العالم (رويترز)
ليفاندوفسكي تفوق على ميسي ورونالدو وفاز بجائزة أفضل لاعب في العالم (رويترز)
18/12/2020

بعد فوز البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ بجائزة أفضل لاعب في العالم، نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمة بنتائج تصويت قادة المنتخبات والصحفيين.

وتفوق "ليفا" على النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأعلن عن أسماء الفائزين في حفل أقيم الخميس كحدث افتراضي في مقر الفيفا بمدينة زيورخ السويسرية، دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

واستبعد "ليفا" منافسيه ميسي ورونالدو واختار، الإسباني تياغو ألكنتارا والبرازيلي نيمار والهولندي كيفن دي بروين. وعلى عكس قائد منتخب بولندا اختار رونالدو، ليفاندوفسكي في المركز الأول ثم ميسي والفرنسي كليان مبابي، أما ميسي فاختار نيمار أولا ومبابي ودي بروين.

أما تسمية قادة منتخبات العرب فقد جاءت على الشكل التالي:

  • الجزائري رياض محرز: 1- ليفاندوفسكي 2- السنغالي ساديو ماني 3- دي بروين.
  • المصري عبد الله السعيد: 1- المصري محمد صلاح  2- ميسي 3- دي بروين.
  • الأردني عامر شافي: 1- صلاح 2- رونالدو 3- ميسي.
  • الكويتي بدر المطوع: 1- ليفاندوفسكي 2- ميسي 3- صلاح.
  • اللبناني حسن معتوق: 1- ميسي 2- صلاح 3- ليفاندوفسكي.
  • الليبي أحمد كامل التربي: 1- رونالدو 2- ميسي 3- صلاح.
  • الموريتاني عبدول با: 1- ماني 2- صلاح 3- ألكنتارا.
  • المغربي رومان سايس: 1- ليفاندوفسكي 2- الإسباني سيرجيو راموس 3- ماني.
  • العماني عبد الله مبارك: 1- ليفاندوفسكي  2- رونالدو 3- ميسي.
  • القطري حسن الهيدوس: 1- صلاح 2- ليفاندوفسكي 3- ماني.
  • السعودي سلمان الفرج: 1- ليفاندوفسكي 2- الهولندي فيرجيل فان دايك  3- ألكنتارا.
  • السوداني أكرم الهادي: 1- ماني 2- ألكنتارا 3- رونالدو.
  • السوري عمر السومة: 1- صلاح 2- رونالدو 3- مبابي.
  • التونسي يوسف المساكني: 1- صلاح 2- ميسي 3- رونالدو.
  • الإماراتي علي الحساني: 1- رونالدو 2- ليفاندوفسكي 3- صلاح.
  • اليمني عبد الواسع المطري: 1- ليفاندوفسكي 2- ألكنتارا 3- مبابي.
  • العراقي علاء عبد الزهرة: 1- رونالدو 2- ميسي 3- مبابي.
  • البحريني سيد عباس: 1- فان دايك 2- رونالدو 3- دي بروين.
  • الفلسطيني سامح مراعبة: 1- صلاح  2- ميسي 3- دي بروين.
المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

شاهد.. السد يتوج بكأس أمير قطر ليلة افتتاح مبهر لملعب الريان المونديالي

نادي السد حصد اللقب للمرة 17 في تاريخه (رويترز)

مرشح لرئاسة برشلونة: إذا أراد سان جيرمان ضم ميسي فلن نستطيع الاحتفاظ به

ميسي تقدم الصيف الماضي طلبا للرحيل عن الفريق الكتالوني (رويترز)

بعد فوز ليفاندوفسكي بجائزة "الأفضل".. ما ترتيب رونالدو وميسي وصلاح؟

ليفاندوفسكي (يمين) ظفر بالجائزة ورونالدو حل في المركز الثاني (رويترز)

صراع "ميلاني" على صدارة الكالتشيو وتعادلات يوفنتوس تعقد مهمته

ميلان يتعثر ويهدر النقاط وإنتر يفوز ويقترب من الصدارة أكثر (رويترز)
الأكثر قراءة

المغرب يطبع والعثماني يبرر.. ما الذي حدث؟

(الجزيرة)

مشاكل خطوط الأنابيب.. هل مشروع ترك ستريم محكوم عليه بالفشل؟

تم إطلاق خط أنابيب "ترك ستريم" بهدف استبدال مبادرة ساوث ستريم التي باءت بالفشل (غيتي)

بالفيديو.. متظاهرون فلسطينيون يسقطون طائرة مسيرة إسرائيلية شمالي الضفة

لحظة سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية بحجارة متظاهرين فلسطينيين (مواقع التواصل)

دعا لتسليم قتلة ريجيني لإيطاليا.. البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا ضد منتهكي حقوق الإنسان في مصر

البرلمان الأوروبي طالب مصر بالإفراج عن معتقلي الرأي (الجزيرة)