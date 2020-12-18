جائزة "الأفضل".. لمن صوت العرب؟

بعد فوز البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ بجائزة أفضل لاعب في العالم، نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمة بنتائج تصويت قادة المنتخبات والصحفيين.

وتفوق "ليفا" على النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأعلن عن أسماء الفائزين في حفل أقيم الخميس كحدث افتراضي في مقر الفيفا بمدينة زيورخ السويسرية، دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

واستبعد "ليفا" منافسيه ميسي ورونالدو واختار، الإسباني تياغو ألكنتارا والبرازيلي نيمار والهولندي كيفن دي بروين. وعلى عكس قائد منتخب بولندا اختار رونالدو، ليفاندوفسكي في المركز الأول ثم ميسي والفرنسي كليان مبابي، أما ميسي فاختار نيمار أولا ومبابي ودي بروين.

أما تسمية قادة منتخبات العرب فقد جاءت على الشكل التالي: