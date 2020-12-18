بعد فوز ليفاندوفسكي بجائزة "الأفضل".. ما ترتيب رونالدو وميسي وصلاح؟

لا يختلف اثنان على أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ، يستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم موسم 2019-2020، بعدما قاد الفريق البافاري للثلاثية التاريخية.

وكان "ليفا" يتنافس مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالد هداف يوفنتوس، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

فحل "صاروخ ماديرا"، الذي فاز مع فريقه بالدوري الإيطالي في المركز الثاني، أما ميسي الذي حل مع برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليغا خلف ريال مدريد بطل المسابقة، فاكتفى بالمركز الثالث.

وبحسب التصويت، فإن ميسي كان المفضل لدى المدربين، إذ فاز بـ196 صوتا مقابل 186 لرونالدو، فيما ظفر الأخير بـ259 صوتا من قادة المنتخبات مقابل 207 أصوات لميسي، كما فاز "الدون" بتصويت الجماهير بحصوله على نحو 458 ألفا مقابل نحو 357 ألفا، فيما تفوق ليفاندوفسكي في كافة أشكال التصويت.

ونال ليفاندوفسكي الجائزة بعد تصدره القائمة بـ52 نقطة يليه رونالدو بـ38 وميسي في المركز الثالث بـ35 نقطة.

– ليفاندوفسكي: 52 نقطة.

– رونالدو: 38 نقطة.

– ميسي: 35 نقطة.

– السنغالي ساديو ماني: 29 نقطة.

– الهولندي كيفن دي بروين: 26 نقطة.

– المصري محمد صلاح: 25 نقطة.

– الفرنسي كليان مبابي: 19 نقطة.

– الإسباني تياغو ألكنتارا: 17 نقطة.

– البرازيلي نيمار: 16 نقطة.

– الهولندي فيرجيل فان دايك: 13 نقطة.

– الإسباني سيرجيو راموس: 7 نقاط.