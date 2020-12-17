ميلان يواصل نزيف النقاط.. وإنتر يفلت من فخ نابولي بالدوري الإيطالي

واصل ميلان نزيف النقاط في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل 2-2 مع مضيفه جنوى اليوم الأربعاء في الجولة 12 للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن تعادل يوفنتوس مع ضيفه أتلانتا 1-1، وفيورنتينا مع ضيفه ساسولو بالنتيجة نفسها، وسبيزيا مع بولونيا 2-2، وبارما مع كالياري من دون أهداف، في حين فاز إنتر على ضيفه نابولي 1-صفر، وسامبدوريا على مضيفه فيرونا 2-1.

ورغم تعادله الثاني على التوالي في المسابقة، احتفظ ميلان بصدارة ترتيب البطولة برصيد 28 نقطة، في حين رفع جنوى رصيده إلى 7 نقاط في المركز 18 (الثالث من القاع).

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، بعدما تبارى لاعبوهما إهدار جميع الفرص، قبل أن تأتي الأهداف خلال الشوط الثاني.

وبادر ماتيا ديسترو بالتسجيل لمصلحة جنوى في الدقيقة 48، لكن سرعان ما تعادل ديفيد كالابريا لميلان.

وعاد ديسترو لهز الشباك من جديد، عقب إحرازه الهدف الثاني لجنوى في الدقيقة 60، غير أن بيير كالولو أحرز هدف التعادل لميلان، ليحافظ على سجل فريقه خاليا من الهزائم في البطولة خلال الموسم الحالي.

وحافظ إنتر على صحوته في البطولة، بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي، بفوزه الثمين 1-صفر على ضيفه نابولي.

وارتفع رصيد إنتر إلى 27 نقطة في المركز الثاني، في حين تجمد رصيد نابولي عند 23 نقطة في المركز الرابع.

وتقمص المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف إنتر الوحيد في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، نال إثرها لورينزو إنسيني لاعب نابولي بطاقة حمراء في الدقيقة 71 لاعتراضه على قرار حكم اللقاء.

بهذا الهدف، رفع لوكاكو رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى 10 أهداف، ليتقاسم صدارة ترتيب الهدافين حاليا مع النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعبي يوفنتوس وميلان على الترتيب.