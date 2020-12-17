البث الحي
كرة قدم

ليفربول يهزم توتنهام بهدف قاتل وينفرد بصدارة البريميرليغ

صلاح يسجد لله شكرا بعد هدفه في توتنهام (غيتي)
صلاح يسجد لله شكرا بعد هدفه في توتنهام (غيتي)
16/12/2020

انفرد حامل اللقب ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق انتصارا بشق الأنفس أمام ضيفه توتنهام، وتغلب عليه 2-1 في مباراة القمة، التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة 13 من المسابقة.

وافتتح النجم المصري محمد صلاح التسجيل لليفربول في الدقيقة 26، ثم أدرك هيونغ مين سون التعادل لتوتنهام في الدقيقة 33.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل 1-1، لكن روبرتو فيرمينو خطف هدف الفوز الثمين 2-1 لليفربول في الدقيقة 90.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 28 نقطة لينتزع الصدارة من توتنهام، الذي تراجع إلى المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

وفرض ليفربول تفوقه بشكل كبير خلال الشوط الأول للمباراة من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي، لكن توتنهام نجح في إنهاء الشوط متعادلا، بعد أن رد بهدف سون من هجمة مرتدة سريعة.

واختلفت الحال بشكل كبير في الشوط الثاني، حيث باتت المواجهة أكثر ندية بين الجانبين، وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية الخطيرة باستمرار سعيا لحسم النقاط الثلاث، وهو ما نجح فيه ليفربول في الوقت القاتل بهدف فيرمينو.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

قطبا الليغا يعودان.. ريال مدريد وبرشلونة يشعلان الصراع على لقب الدوري

البرسا والملكي استعادا التوازن ومحليا وباتا منافسيْن بقوة على لقب الليغا هذا الموسم (رويترز)

الفريق الأفضل خسر.. سجال حام بين مورينيو وكلوب

مورينيو (يمين) اعتاد خطف الأضواء من المباريات ونتائجها (غيتي)

افتتاح ملعب الريان المونديالي.. طموح العربي في مواجهة قوة السد في نهائي كأس أمير قطر

العربي (يمين) لم يفز بلقب البطولة منذ 26 عاما والسد يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بـ16 لقبا (مواقع التواصل)

على طريقة الكابتن ماجد.. فيديو لهدف خرافي في الدوري الإنجليزي

بهدفه العالمي منح هالير التعادل لفريقه ويستهام أمام كريستال بالاس (رويترز)
الأكثر قراءة

كورونا يصيب ماكرون.. أوروبا تبدأ التطعيم هذا الشهر وأميركا تسجل إصابات قياسية والصين تستقبل محققين دوليين

الإليزيه قال إن ماكرون سيواصل مهامه عن بعد (رويترز)

طبيب نفسي شهير يحلل للجزيرة نت شخصية الرئيس ترامب

يعتقد البروفيسور آدمز أن شخصية ترامب نرجسية من نوع خاص (غيتي)

لإبعاد الشيخوخة.. 5 عادات صحية لا تظهر تقدمك في العمر

اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية يساعد في العيش بشكل أفضل لمدة أطول (شترستوك)

اتهم بدعم جماعات مسلحة.. القضاء اللبناني يحكم على المغني فضل شاكر بالسجن 22 عاما

يواجه فضل شاكر أحكاما قضائية بالأعمال الشاقة لمدة 22 بدعوى دعمه جماعات مسلحة (الجزيرة)