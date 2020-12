شاهد.. ليفاندوفسكي وكلوب الأفضل في العالم وسون يحرز الهدف الأجمل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن المتوجين بجوائز الأفضل لعام 2020، وتقدم الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي والمدرب الألماني يورغن كلوب، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين، قائمة الفائزين.

وأعلن عن أسماء الفائزين في حفل أقيم اليوم الخميس كحدث افتراضي في مقر الفيفا بمدينة زيورخ السويسرية، دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحسم ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني سباق جائزة أفضل لاعب في العالم، وتفوق على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولعب هذا النجم دورا بارزا في تتويج بايرن بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) الموسم الماضي، كما أصبح ثاني لاعب فقط في التاريخ يقود فريقه للفوز بثلاثية من بينها لقب دوري الأبطال، ويتصدر قائمة الهدافين في البطولات الثلاث نفس الموسم.

وأحرز الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل مدرب في العالم للعام الثاني على التوالي، متفوقا على مواطنه هانزي فليك (بايرن ميونخ) والأرجنتيني مارسيلو بييلسا (ليدز يونايتد الإنجليزي).

ومن جانب آخر قاد كلوب ليفربول لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب عنه منذ 30 عاما، كما حقق رقما قياسيا معه بحصد 99 نقطة في مسيرته بالمسابقة خلال الموسم الماضي.

كما توج الكوري الجنوبي سون نجم توتنهام الإنجليزي اليوم بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم، والذي أحرزه في مرمى بيرنلي بالدوري الإنجليزي.

😍 A wonder goal from Son Heungmin… where have we seen that before, @SpursOfficial fans? 🤔

🗳️ Cast your vote for the #Puskas Award 👇 #TheBest | #FIFAFootballAwardshttps://t.co/gI6ctiog35 pic.twitter.com/3UX7hQF04T

— FIFA.com (@FIFAcom) December 6, 2020