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على طريقة الكابتن ماجد.. فيديو لهدف خرافي في الدوري الإنجليزي

بهدفه العالمي منح هالير التعادل لفريقه ويستهام أمام كريستال بالاس (رويترز)
بهدفه العالمي منح هالير التعادل لفريقه ويستهام أمام كريستال بالاس (رويترز)
17/12/2020

في الدقيقة الـ55 من مواجهة ويستهام وضيفه كريستال بالاس في المرحلة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل العاجي سيباستيان هالير هدفا لأصحاب الأرض بمقصية خرافية.

وعلى طريقة المسلسل الكرتوني الشهير "كابتن ماجد"، تلقى هالير تمريرة عرضية من المدافع التشيكي فلاديمير كوفال ليتابعها بمقصية منحت فريقه التعادل وتنتهي المباراة 1-1.

وبهذا التعادل رفع ويستهام رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع، في وقت أصبح فيه رصيد كريستال بالاس 18 نقطة في المركز الـ12.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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