على طريقة الكابتن ماجد.. فيديو لهدف خرافي في الدوري الإنجليزي

في الدقيقة الـ55 من مواجهة ويستهام وضيفه كريستال بالاس في المرحلة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل العاجي سيباستيان هالير هدفا لأصحاب الأرض بمقصية خرافية.

وعلى طريقة المسلسل الكرتوني الشهير "كابتن ماجد"، تلقى هالير تمريرة عرضية من المدافع التشيكي فلاديمير كوفال ليتابعها بمقصية منحت فريقه التعادل وتنتهي المباراة 1-1.

وبهذا التعادل رفع ويستهام رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع، في وقت أصبح فيه رصيد كريستال بالاس 18 نقطة في المركز الـ12.