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برشلونة يقلب تأخره لفوز صعب على سوسيداد في الليغا

لاعبو برشلونة يحتفلون بالفوز الثمين (غيتي)
لاعبو برشلونة يحتفلون بالفوز الثمين (غيتي)
16/12/2020

قلب فريق برشلونة تأخره بهدف أمام ضيفه ريال سوسيداد إلى فوز 2-1 مساء الأربعاء، في الجولة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم ريال سوسيداد بهدف سجله ويليان خوسي دا سيلفا في الدقيقة 27، وتعادل برشلونة بهدف سجله جوردي ألبا في الدقيقة 31، وأضاف فرينكي دي يونغ الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 43.

بهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس، بفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد وريال المتصدر.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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