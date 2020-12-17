برشلونة يقلب تأخره لفوز صعب على سوسيداد في الليغا

ذكرت صحيفة “ماركا” (MARCA) الإسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيأخذ 5 أشياء رئيسية في الاعتبار عند اتخاذ قرار التوقيع على عقد جديد مع برشلونة أو الرحيل عن كامب نو.
قلب فريق برشلونة تأخره بهدف أمام ضيفه ريال سوسيداد إلى فوز 2-1 مساء الأربعاء، في الجولة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم ريال سوسيداد بهدف سجله ويليان خوسي دا سيلفا في الدقيقة 27، وتعادل برشلونة بهدف سجله جوردي ألبا في الدقيقة 31، وأضاف فرينكي دي يونغ الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 43.
و "جوردي البا" يحتفل بهدفه الأول هذا الموسم مع "برشلونة" في #LaLigaSantander 🤩⚽#LaLigaFanCam #BarçaRealSociedad pic.twitter.com/MAgo7uWmu1
— LaLiga (@LaLigaArab) December 16, 2020
بهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس، بفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد وريال المتصدر.