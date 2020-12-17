بايرن يهزم فولفسبورغ بثنائية ليفاندوفسكي وليفركوزن يتمسك بالصدارة

أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفين؛ ليقود بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم للفوز 2-1 على فولفسبورغ، ويحافظ على فارق النقطة الواحدة عن باير ليفركوزن المتصدر، الذي سحق كولونيا 4-صفر مساء الأربعاء.

وتأخر بايرن للمباراة السادسة على التوالي في الدوري عندما أرسل ماكسيميليان فيليب تسديدة مباشرة في الشباك بعد 5 دقائق من البداية، لكن ليفاندوفسكي سجل هدفين بواقع هدف في كل شوط؛ ليمنح فريقه أول انتصار له في آخر 3 مباريات.

وهذه أول خسارة لفولفسبورج، الذي تراجع للمركز الخامس برصيد 21 نقطة، في حين رفع بايرن صاحب المركز الثاني رصيده إلى 27 نقطة، متساويا مع رازن بال شبورت لايبزيغ.

ويتصدر ليفركوزن -الذي سيلتقي بايرن السبت المقبل- المسابقة برصيد 28 نقطة، بعدما سحق كولونيا بفضل هدفي ميتشل فايزر وموسى ديابي، اللذين وضعا الفريق على طريق الفوز، وأضاف باتريك شيك والشاب فلوريان فيرتس هدفين في الشوط الثاني لتكتمل الرباعية.