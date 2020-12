الفريق الأفضل خسر.. سجال حام بين مورينيو وكلوب

كعادته، خطف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الأضواء من خسارة فريقه أمام ليفربول 1-2، وذلك بسجال حام بينه وبين الألماني يورغن كلوب مدرب "الريدز" بعد نهاية المباراة أمس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهاجم مورينيو تصرفات كلوب "المتحركة" على خط التماس في المباراة، التي شهدت هدفا قاتلا للبرازيلي روبرتو فرمينيو في الدقيقة الـ89 ومنح به فريقه النقاط الثلاث وصدارة البريميرليغ.

وبدا واضحا أن مورينيو كان غاضبا ومحبطا ومصرا على أن هذا التعادل غير منصف بحق فريقه لأنه كان يستحق الفوز.

وكشف مورينيو السجال بينه وبين كلوب، إذ قال المدرب البرتغالي "قلت له إن الفريق الأفضل خسر وهو لم يوافق ولكن هذا رأيي.. بالمناسبة، لو تصرفت أنا بهذا الشكل على خط التماس كما يفعل (كلوب) لكنت طردت.. هو (كلوب) يتحرك كثيرا (على خط التماس).. أنا حزين".

وتابع "حتى التعادل لم يكن ليرضي فريقي، أهدرنا الكثير من الفرص وكان يجب أن نفوز بالمباراة". وزعم "السبيشل وان" أنه اضطر لاستبدال الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو بعدما شعر بالضغوط الكبيرة التي تضعها دكة بدلاء ليفربول على الحكم وقد يؤدي ذلك لطرد الأرجنتيني الدولي (كان لديه بطاقة صفراء).

على الجهة المقابلة، ظهر كلوب منتشيا وسعيدا خاصة بأداء لاعبيه الشباب، واعتبر أن "المباراة كانت صعبة جدا في وقت صعب من الموسم ولكننا استحققنا النقاط الثلاث.. خسارة الكرة أمام وحوش الهجمات المرتدة مكلفة، ولهذا كان علينا أن نبقي على تركيزنا طيلة المباراة، اللاعبون قدموا أداء جيدا وعرفوا كيف يتحكمون في المباراة".

