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رونالدو يهدر ركلة "الفوز".. يوفنتوس يتعثر أمام أتلانتا لصالح ميلان المتصدر

رونالدو حزين بعد إهداره ركلة الجزاء والحارس يحتفل بإنقاذ مرماه (رويترز)
رونالدو حزين بعد إهداره ركلة الجزاء والحارس يحتفل بإنقاذ مرماه (رويترز)
16/12/2020

أهدر يوفنتوس نقطتين ثمينتين في صراعه للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب تعادله 1-1 مع ضيفه أتلانتا اليوم الأربعاء في الجولة الثانية عشرة للمسابقة.

ورفع حامل لقب المسابقة المواسم التسعة الأخيرة (يوفنتوس) رصيده إلى 24 نقطة بالمركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، بفارق 3 نقاط عن ميلان المتصدر ولديه فرصة رفعها إلى 6 نقاط في حال فوزه اليوم على جنوى.

وفي نفس الوقت ارتفع رصيد أتلانتا إلى 18 نقطة في المركز الثامن.

وبادر يوفنتوس بالتسجيل عبر لاعبه فيدريكو كييزا في الدقيقة 29، قبل أن يتعادل ريمو فريلير لمصلحة أتلانتا في الدقيقة 57.

ولكن فريق كريستيانو رونالدو أهدر فرصة اقتناص النقاط الثلاث، بعدما أضاع النجم البرتغالي ركلة جزاء في الدقيقة 61 ليحرم يوفنتوس من الفوز بالمباراة.

كما أهدر رونالدو فرصة الانفراد بصدارة الهدافين حيث يتقاسم الصدارة بنفس الرصيد (10 أهداف) مع إبراهيموفيتش.

وسبقه ألفارو موراتا عندما حاول استعراض مهاراته بلعب الكرة بكعبه في المرمى الخالي فأهدر فرصة تسجيل أول أهداف المباراة لصالح يوفنتوس وسط ذهول الجميع.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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