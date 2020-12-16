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يواصل الابتعاد عن قمة البريميرليغ.. مانشستر سيتي يتعادل بملعبه مع الفريق قبل الأخير

لاعبو سيتي يندبون حظهم على فقدان الفوز في حين يحتفل وست بروميتش بالتعادل الثمين بالنسبة له (غيتي)
لاعبو سيتي يندبون حظهم على فقدان الفوز في حين يحتفل وست بروميتش بالتعادل الثمين بالنسبة له (غيتي)
15/12/2020

تبددت آمال مانشستر سيتي في تقليص الفارق مع صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 بملعبه مع وست بروميتش ألبيون المتعثر مساء الثلاثاء.

وتقدم سيتي بعد نصف ساعة عندما شق رحيم سترلينغ طريقه بجوار الخط الجانبي قبل أن يمرر الكرة إلى إيلكاي غندوغان ليسدد بقدمه اليمنى في الشباك.

لكن وست بروميتش عادل النتيجة قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول عندما اصطدمت تسديدة سامي أغاي بمدافع سيتي روبن دياز وغيرت اتجاهها لتدخل مرمى الحارس إيدرسون.

وحاصر أصحاب الأرض وست بروميتش في نصف ملعبه خلال الشوط الثاني لكن فريق المدرب سلافن بيليتش أظهر تصميما رائعا وصلابة دفاعية.

ومع ذلك أتيحت لسيتي عدة فرص خطيرة في الدقائق الأخيرة، إذ اقترب كيفن دي بروين من التسجيل من ركلة حرة تصدى لها جيدا حارس وست بروميتش سام جونستون، بينما سدد سيرجيو أغويرو خارج المرمى من موقع جيد.

وأبلى جونستون بلاء حسنا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتصدى لضربة رأس من غندوغان، ثم حرم سترلينغ من التسجيل بضربة رأس أخرى سددها باتجاه الحارس مباشرة.

وبعد 12 مباراة يحتل سيتي بقيادة مدربه بيب غوارديولا المركز السادس بفارق 5 نقاط خلف ثنائي الصدارة توتنهام وليفربول، ولكل منهما 25 نقطة قبل مواجهتهما بملعب أنفيلد اليوم الأربعاء.

ويحتل وست بروميتش المركز قبل الأخير بـ7 نقاط.

وبتعادله مع أحد فرق مؤخرة البريميرليغ يثير سيتي الشكوك حول قدرته على أن يكون منافسا حقيقيا على لقب البطولة هذا الموسم، التي خسرها الموسم الماضي لصالح غريمه ليفربول.

المصدر : رويترز

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