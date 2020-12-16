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ثنائية بنزيمة تقود ريال مدريد لمواصلة انتفاضته في الليغا على حساب بلباو

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بهدف التقدم الأول لكروس (رويترز)
لاعبو ريال مدريد يحتفلون بهدف التقدم الأول لكروس (رويترز)
15/12/2020

سجل المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة هدفين ليقود فريقه ريال مدريد إلى مواصلة انتفاضته في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإسباني لكرة القدم، بتحقيق انتصاره الثالث على التوالي بالفوز 3-1 على أتلتيك بلباو مساء الثلاثاء.

وعلى ملعب ألفريدو دي ستيفانو في مدريد، استغل الريال النقص العددي في صفوف ضيفه بعد طرد راؤول غارسيا في الدقيقة 13، وانتزع فوزا غاليا 3-1 ليرفع رصيده إلى 26 نقطة، ويتقدم لمزاحمة ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد في الصدارة وإن تفوق سوسييداد وأتلتيكو بفارق الأهداف.

وأنهى الريال الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله الألماني الدولي توني كروس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل أندير كابا هدف التعادل لبلباو في الدقيقة 52 ليتأزم موقف الملكي الذي فشل في الحفاظ على تقدمه أمام 10 لاعبين.

لكن النجم الفرنسي كريم بنزيمة استعاد تألقه وسجل هدفي الفوز للريال في الدقيقتين 74 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليتجمد رصيد بلباو عند 14 نقطة في المركز 13.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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