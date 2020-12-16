ثنائية بنزيمة تقود ريال مدريد لمواصلة انتفاضته في الليغا على حساب بلباو

لا يجد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد تفسيرا لاستعادة فريقه ذاكرة التألق والانتصارات المستحقة أخيرا، لكنه حذّر من التراجع مجددا إذا لم يحافظ ريال على تركيزه.
سجل المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة هدفين ليقود فريقه ريال مدريد إلى مواصلة انتفاضته في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإسباني لكرة القدم، بتحقيق انتصاره الثالث على التوالي بالفوز 3-1 على أتلتيك بلباو مساء الثلاثاء.
وعلى ملعب ألفريدو دي ستيفانو في مدريد، استغل الريال النقص العددي في صفوف ضيفه بعد طرد راؤول غارسيا في الدقيقة 13، وانتزع فوزا غاليا 3-1 ليرفع رصيده إلى 26 نقطة، ويتقدم لمزاحمة ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد في الصدارة وإن تفوق سوسييداد وأتلتيكو بفارق الأهداف.
وأنهى الريال الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله الألماني الدولي توني كروس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
🤩⚽احتفال "توني كروس" بهدفه الأول هذا الموسم مع الملكي.#LaLigaFanCam #RealMadridAthletic #LaLigaSantander pic.twitter.com/QeMz1Cc4Ji
— LaLiga (@LaLigaArab) December 15, 2020
وفي الشوط الثاني، سجل أندير كابا هدف التعادل لبلباو في الدقيقة 52 ليتأزم موقف الملكي الذي فشل في الحفاظ على تقدمه أمام 10 لاعبين.
"أندير كابا" يحتفل بهدف التعادل.🎬🤗#LaLigaFanCam #RealMadridAthletic #LaLigaSantander pic.twitter.com/0kwmy2fGNe
— LaLiga (@LaLigaArab) December 15, 2020
🔥9⃣⚽أنا @Benzema ، أنا الهداف…#RealMadridAthletic 2-1#LaLigaSantander pic.twitter.com/xnPaupDBO9
— LaLiga (@LaLigaArab) December 15, 2020
لكن النجم الفرنسي كريم بنزيمة استعاد تألقه وسجل هدفي الفوز للريال في الدقيقتين 74 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليتجمد رصيد بلباو عند 14 نقطة في المركز 13.
ثنائية كريم @Benzema و هدف @ToniKroos يمنحان الملكي "ريال مدريد" الفوز.👏💜#RealMadridAthletic 3-1#LiveResults pic.twitter.com/pLU2asfKnT
— LaLiga (@LaLigaArab) December 15, 2020