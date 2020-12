بعد 3 هزائم متتالية.. تيرتسيتش يعيد دورتموند لسكة الانتصارات مجددا

استهل المدرب الشاب إدين تيرتسيتش مسيرته مع نادي بوروسيا دورتموند بفوز خارج الديار على ملعب فيردر بريمن 2-1 مساء الثلاثاء في الجولة الـ12 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وعلى ملعب فيسير شتاديون، تقدم البرتغالي رافاييل جيريرو بهدف لدورتموند في الدقيقة 12، لكن كيفين موهوالد أدرك التعادل لبريمن في الدقيقة 28.

ونجح القائد ماركو رويس في حسم الفوز لدورتموند بهدف سجله قبل 11 دقيقة من النهاية.

The scores so far 🧐#BLMatchday pic.twitter.com/RGPf8i3NIA

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 15, 2020