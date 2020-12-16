بعد 3 هزائم متتالية.. تيرتسيتش يعيد دورتموند لسكة الانتصارات مجددا

استهل المدرب الشاب إدين تيرتسيتش مسيرته مع نادي بوروسيا دورتموند بفوز خارج الديار على ملعب فيردر بريمن 2-1 مساء الثلاثاء في الجولة الـ12 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وعلى ملعب فيسير شتاديون، تقدم البرتغالي رافاييل جيريرو بهدف لدورتموند في الدقيقة 12، لكن كيفين موهوالد أدرك التعادل لبريمن في الدقيقة 28.

ونجح القائد ماركو رويس في حسم الفوز لدورتموند بهدف سجله قبل 11 دقيقة من النهاية.



الفوز رفع رصيد دورتموند إلى 22 نقطة في المركز الرابع بفارق 3 نقاط خلف باير ليفركوزن المتصدر ونقطتين عن بايرن ميونخ ولايبزيغ، وتوقف رصيد بريمن عند 11 نقطة في المركز الـ13.

ويلتقي بايرن غدا الأربعاء مع ضيفه فولفسبورغ، في الوقت الذي يلتقي فيه لايبزيغ مع مضيفه هوفنهايم وليفركوزن مع مضيفه كولن.

وعاد دورتموند إلى سكة الانتصارات بعد فترة من التخبط حيث خسر 3 مرات متتالية على ملعبه وفاز مرة واحدة فقط في آخر 5 مباريات.

A first Bundesliga start for 16-year-old Youssoufa Moukoko 🐝#SVWBVB pic.twitter.com/TjGhRKV2Jk — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 15, 2020

ودفع مدرب دورتموند لوسيان فافر الثمن باهظا بإقالته من منصبه بعد 24 ساعة فقط من الهزيمة المذلة للفريق على يد ضيفه شتوتغارت 5-1 السبت الماضي.

وتولى فافر تدريب دورتموند في صيف 2018، لكن رغم خوضه مسيرة استمرت لـ15 مباراة دون أي هزيمة في مستهل مشواره مع الفريق ليتصدر جدول الترتيب بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه، فإنه فشل في مجاراة بايرن ميونخ الذي حسم اللقب في اليوم الأخير من ذلك الموسم.

كما أخفق فافر في قيادة دورتموند للفوز بكأس ألمانيا حيث خرج الفريق من الدور الثالث مرتين تحت قيادة المدرب السويسري.

واستعان دورتموند بجهود تيرتسيتش (38 عاما)، بعد أن عمل مساعدا لفافر.