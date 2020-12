آخرهم مبابي ونيمار وهالاند.. لماذا يفضل نجوم الرياضة العالمية العلاج بمستشفى سبيتار في قطر؟

بعدما كان نجوم الرياضة العالمية يذهبون للعلاج في أوروبا وخاصة ألمانيا، أصبح مستشفى سبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة الخيار الأفضل لدى الكثيرين الذين فضلوا العلاج والتأهيل فيه، وآخرهم إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند.

وأنهى هالاند علاجه التأهيلي في سبيتار أمس الثلاثاء، بعد أن خضع لفترة علاج وتأهيل مكثف تحت إشراف خبراء هذا المستشفى.

وقال اللاعب "مرافق سبيتار ممتازة والأطباء كذلك. لقد تعافيت من إصابتي التي عانيت منها وأتطلع إلى خوض المباريات مع فريقي قريبا".

واكتسب سبيتار سمعة عالمية وعُدّ كأحد أفضل مستشفيات الطب الرياضي عالميا، بعد أن أصبح الوجهة المثالية للعلاج والتأهيل الرياضي لأبرز نجوم كرة القدم، ومنهم نجوم المنتخب الفرنسي المتوج بكأس العالم 2018: كيليان مبابي وعثمان ديمبلي وصمويل أومتيتي، بالإضافة إلى نجم المنتخب البرازيلي نيمار.

