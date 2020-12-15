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يمهد لهزائم جديدة.. كومان: يجب تقبّل فكرة أن برشلونة لن يستطيع الفوز باستمرار

كومان يقف خارج الملعب مكتوف الأيدي خلال هزيمة برشلونة أمام قادش في الليغا (رويترز)
كومان يقف خارج الملعب مكتوف الأيدي خلال هزيمة برشلونة أمام قادش في الليغا (رويترز)
15/12/2020

فيما يبدو تمهيدا لتعرض برشلونة لهزائم جديدة، دعا مدرب الفريق رونالد كومان اليوم الثلاثاء جماهير النادي الكتالوني وخبراء اللعبة إلى تقبل فكرة أن الفريق لم يعد مرشحا للفوز بكل مباراة، وذلك قبل يوم واحد من مواجهته متصدر الليغا.

وسيتقابل برشلونة مع ريال سوسيداد متصدر الدوري الإسباني غدا الأربعاء، ويأمل البناء على فوزه الصعب 1-صفر على ليفانتي بعد هزيمتين قاسيتين أمام قادش ويوفنتوس في أسوأ بداية لموسم في الليغا منذ 33 عاما.

وقال كومان في مؤتمر صحفي "الضغوط هنا كبيرة والكل يطالبك بالفوز بكل مباراة. لكن وضع النادي بات مختلفا الآن، ويجب أن نتقبل فكرة أننا لن نستطيع الفوز باستمرار".

وتعجب صحفيون بعد مباراة ليفانتي من قيام كومان بالدفع بالمدافع صمويل أومتيتي بدلا من المهاجم أنطوان غريزمان قرب النهاية لمساعدة فريقه على الحفاظ على التقدم، في خطوة يرى خبراء أنها تتناقض مع فلسفة النادي الهجومية.

وعن ذلك قال كومان "أتفهم الانتقادات عندما تخسر 4 أو 5 مباريات، لكن حين تعرضت لانتقادات بسبب الاستعانة بمدافع في الدقائق الأخيرة لم أفهم المغزى لأني كنت أرغب في الفوز".

وأضاف "لا أشعر بالسعادة بسبب نتائج الفريق حتى الآن بعد أن خسرنا مباريات لم يكن يجدر بنا أن نخسرها. نسعى لتحسين الأمور، والنتيجة التي حققناها في تلك المباراة كانت مهمة جدا".

وتابع المدرب الهولندي "بذل الفريق مجهودا كبيرا وتحلى بالإيجابية وأتمنى أن تمنحنا النقاط الثلاث راحة البال التي نحتاجها في مباراة الغد".

المصدر : رويترز

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