هل تشافي أفضل لاعب إسباني في التاريخ؟

تساءلت صحيفة "ماركا" (Marca): هل تشافي أفضل لاعب في تاريخ إسبانيا؟ وذلك على خلفية أنه الإسباني الوحيد في تشكيلة أفضل فريق في تاريخ الساحرة المستديرة، والتي نشرتها مجلة "فرانس فوتبول" (France Football) الفرنسية المتخصصة.

ووقعت اختيارات الصحفيين في حراسة المرمى على حارس منتخب الاتحاد السوفياتي الأسبق ليف ياشين، والمدافعين البرازيلي كافو والألماني فرانز بيكنباور والإيطالي باولو مالديني، ولاعبي خط الوسط: تشافي، والألماني لوثر ماتويس، والأسطورتين الأرجنتيني مارادونا والبرازيلي بيليه، والمهاجمين البرازيلي رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويبدو أن اختيار تشافي في هذه التشكيلة استفز الصحيفة المدريدية، ودفعها لطرح منافسين إسبان يستحقون أن يكونوا مكان تشافي في هذه التشكيلة، ومنهم:

الحارس إيكر كاسياس: فاز بالثلاثية مع منتخب إسبانيا (أمم أوروبا عامي 2008 و2012 ومونديال 2010)، ولعب 700 مباراة مع منتخب "لاروخا" وريال مدريد، وظفر معه بـ5 ألقاب في الليغا، و3 في دوري الأبطال.

المدافع سيرجيو راموس: وصل إلى 34 عاما ويعد أحد أفضل المدافعين في العالم، وفاز مع الملكي بـ3 ألقاب في الليغا، و4 ألقاب بدوري الأبطال، وفاز بلقبي أمم أوروبا، ومونديال 2010، كما كان بطل نهائي نسخة 2014 بدوري الأبطال في لشبونة عام 2014، وسجل نحو 100 هدف مع الميرينغي.

جوسيب غوارديولا: العقل المدبر لفرق برشلونة بقيادة المدرب الهولندي يوهان كرويف، فاز غوارديولا بـ6 ألقاب في الليغا، وكأس الاتحاد مع البرسا. وأخفق غوارديولا في الفوز مع منتخب بلاده بأي لقب كبير سوى الميدالية الذهبية بمسابقة كرة القدم في أولمبياد برشلونة.

سيرجيو بوسكيتس: زميل تشافي وأندريس إنييستا الثلاثي الذي أسهم بشكل كبير في صناعة مجد برشلونة والمنتخب الإسباني.

تشافي ألونسو: فاز مع منتخب إسبانيا بلقب مونديال 2010، ولعب مع فرق كبيرة في أوروبا كريال مدريد وليفربول وبايرن ميونخ، وتحت إدارة مدربين كغوارديولا وجوزيه مورينيو وكارلو أنشيلوتي.

أندريس إنييستا: أحد أكثر اللاعبين الذين اعتبرتهم جماهير الكرة "مظلومين"، وكان يستحق الظفر بجوائز فردية كالكرة الذهبية؛ فهو الذي سجل هدف الفوز ضد هولندا في نهائي مونديال 2010، ويصنفه الخبراء بأنه أحد أفضل لاعبي خط الوسط في تاريخ الكرة والأفضل في جيله.

هذا إضافة إلى لاعبين آخرين كالإسباني لويس سواريز هداف برشلونة (الفائز بالكرة الذهبية عام 1960) والمهاجمين راؤول غونزاليس ودافيد فيال والجناح باكو خنتو.