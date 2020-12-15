البث الحي
كرة قدم

هل تشافي أفضل لاعب إسباني في التاريخ؟

تشافي (يمين) جاء ضمن "فريق الأحلام" الذي اختارته مجلة "فرانس فوتبول" (غيتي)
تشافي (يمين) جاء ضمن "فريق الأحلام" الذي اختارته مجلة "فرانس فوتبول" (غيتي)
15/12/2020

تساءلت صحيفة "ماركا" (Marca): هل تشافي أفضل لاعب في تاريخ إسبانيا؟ وذلك على خلفية أنه الإسباني الوحيد في تشكيلة أفضل فريق في تاريخ الساحرة المستديرة، والتي نشرتها مجلة "فرانس فوتبول" (France Football) الفرنسية المتخصصة.

ووقعت اختيارات الصحفيين في حراسة المرمى على حارس منتخب الاتحاد السوفياتي الأسبق ليف ياشين، والمدافعين البرازيلي كافو والألماني فرانز بيكنباور والإيطالي باولو مالديني، ولاعبي خط الوسط: تشافي، والألماني لوثر ماتويس، والأسطورتين الأرجنتيني مارادونا والبرازيلي بيليه، والمهاجمين البرازيلي رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويبدو أن اختيار تشافي في هذه التشكيلة استفز الصحيفة المدريدية، ودفعها لطرح منافسين إسبان يستحقون أن يكونوا مكان تشافي في هذه التشكيلة، ومنهم:

الحارس إيكر كاسياس: فاز بالثلاثية مع منتخب إسبانيا (أمم أوروبا عامي 2008 و2012 ومونديال 2010)، ولعب 700 مباراة مع منتخب "لاروخا" وريال مدريد، وظفر معه بـ5 ألقاب في الليغا، و3 في دوري الأبطال.

المدافع سيرجيو راموس: وصل إلى 34 عاما ويعد أحد أفضل المدافعين في العالم، وفاز مع الملكي بـ3 ألقاب في الليغا، و4 ألقاب بدوري الأبطال، وفاز بلقبي أمم أوروبا، ومونديال 2010، كما كان بطل نهائي نسخة 2014 بدوري الأبطال في لشبونة عام 2014، وسجل نحو 100 هدف مع الميرينغي.

جوسيب غوارديولا: العقل المدبر لفرق برشلونة بقيادة المدرب الهولندي يوهان كرويف، فاز غوارديولا بـ6 ألقاب في الليغا، وكأس الاتحاد مع البرسا. وأخفق غوارديولا في الفوز مع منتخب بلاده بأي لقب كبير سوى الميدالية الذهبية بمسابقة كرة القدم في أولمبياد برشلونة.

سيرجيو بوسكيتس: زميل تشافي وأندريس إنييستا الثلاثي الذي أسهم بشكل كبير في صناعة مجد برشلونة والمنتخب الإسباني.

تشافي ألونسو: فاز مع منتخب إسبانيا بلقب مونديال 2010، ولعب مع فرق كبيرة في أوروبا كريال مدريد وليفربول وبايرن ميونخ، وتحت إدارة مدربين كغوارديولا وجوزيه مورينيو وكارلو أنشيلوتي.

أندريس إنييستا: أحد أكثر اللاعبين الذين اعتبرتهم جماهير الكرة "مظلومين"، وكان يستحق الظفر بجوائز فردية كالكرة الذهبية؛ فهو الذي سجل هدف الفوز ضد هولندا في نهائي مونديال 2010، ويصنفه الخبراء بأنه أحد أفضل لاعبي خط الوسط في تاريخ الكرة والأفضل في جيله.

هذا إضافة إلى لاعبين آخرين كالإسباني لويس سواريز هداف برشلونة (الفائز بالكرة الذهبية عام 1960) والمهاجمين راؤول غونزاليس ودافيد فيال والجناح باكو خنتو.

المصدر : الصحافة الإسبانية

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

أرتيتا قادر على تصحيح مسار أرسنال.. غوارديولا يدافع عن مساعده السابق

غوارديولا (يمين): لا يوجد مدرب أفضل من أرتيتا لقيادة أرسنال هذا العام أو العام المقبل (رويترز)

قبل موقعة سان جيرمان وبرشلونة بدوري الأبطال.. نيمار والبرسا لم يعودا لسابق عهدهما منذ الانفصال

نيمار كان بطل "الريمونتادا" ضد باريس سان جيرمان في 2017 (غيتي)

التلميذ والأستاذ.. مواجهة خاصة بين ناغلزمان وكلوب في مباراة لايبزيغ وليفربول

ناغلزمان (يمين) يسير على خطى كلوب في الدوري الألماني وأبطال أوروبا (رويترز)

بعد تزايد أعداد المصابين بلندن.. شبح كورونا يخيم على البريميرليغ مجددا

سمح لأندية لندن في الثاني من الشهر الجاري بحضور ألفي مشجع في المباراة (رويترز)
الأكثر قراءة

المملكة المتحدة تفتح باب الهجرة لجميع الجنسيات بشرط الكفاءة المهنية فقط ولا أفضلية للأوروبيين

يتعين على المهاجرين الذين يرغبون في الانتقال إلى المملكة المتحدة الحصول على 70 نقطة (غيتي)

استقالة وزير العدل وانسحاب نائب جمهوري.. بايدن يهاجم ترامب في خطاب وُصف بالأعنف ويتهمه بعدم احترام إرادة الشعب

بايدن قال إنه لا يمكن لأحد أن يطفئ شمعة الديمقراطية في الولايات المتحدة (رويترز)

تداعيات مذكرات عمرو موسى وغضبه في وجه صدام.. ناجي صبري يفند ما ورد فيها ومحرر الكتاب يرد

صبري (يسار) نفى صحة ما ورد في مذكرات عمرو موسى (رويترز)

بينهم السيدة فاطمة الزهراء وسيبويه والبخاري والوزير العلقمي.. الموت كمداً وأبرز من اختطفهم في التاريخ الإسلامي