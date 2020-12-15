مورينيو يرد على انبهار كلوب بتوتنهام بالتشكيك في أزمة إصابات ليفربول

أكد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لبناء فريق قادر على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مشككا في أزمة الإصابات التي ضربت ليفربول.

ولم يخسر توتنهام متصدر الدوري في المسابقة هذا الموسم منذ الهزيمة أمام إيفرتون في الجولة الأولى، وسيحل ضيفا على ليفربول في أنفيلد غدا الأربعاء في موقعة على قمة الترتيب.

ووصف كلوب توتنهام في المؤتمر الذي يسبق المباراة بأنه "ماكينة للنتائج الإيجابية"، لكن مورينيو لن يغتر بهذا الثناء.

وقال المدرب البرتغالي للصحفيين اليوم "كان ليفربول ماكينة للنتائج الجيدة في العامين الماضيين، وكذلك تشلسي تحت قيادتي حين فزنا بلقبين متتاليين".

وأضاف "نحن فريق جيد يعمل بكل قوة لكن ليفربول نتاج 1894 يوما من العمل مع يورغن كلوب، إذا لم أكن مخطئا في بعض الأيام".

وتابع مورينيو "فريقي نتاج 390 يوما من العمل لكنها ليست كلها صحيحة، لأننا قضينا الكثير من هذه الأيام في الحجر الصحي والعزل المنزلي".

ولا يعترف مورينيو بوجود أزمة إصابات في ليفربول، مشيرا إلى أن كلوب يعاني من غياب لاعب بارز وحيد لفترة طويلة هو فيرجيل فان دايك.

وقال مورينيو "فان دايك مصاب وهو لاعب جيد جدا بالطبع. لكن لو نظرنا إلى قائمة إصابات ليفربول.. أستطيع أن أمنحك قائمة بعشرة إصابات في توتنهام".

وقال مورينيو إن مهاجمه غاريث بيل لن يكون جاهزا على الأرجح لرحلة أنفيلد بينما يغيب المدافع جافيت تانجانجا بسبب إصابة في الكتف.

انبهار كلوب

في المقابل، قال كلوب إن مورينيو أثبت قدرته على مواجهة الانتقادات وتعافى ليبقى من مدربي الصفوة بقيادة توتنهام إلى قمة الدوري الإنجليزي.

ويملك توتنهام تحت قيادة مورينيو أفضل سجل دفاعي ويتفوق بفارق الأهداف على ليفربول حامل اللقب.

ورغم اتهام توتنهام بأنه فريق دفاعي يعتمد على الهجمات المرتدة، قال كلوب إن هناك أوجه تشابه مع فريقه.

وقال المدرب الألماني للصحفيين "أظهر مورينيو امتلاكه قدرة على التعافي وما فعله في توتنهام مبهر جدا".

وأضاف "الطريقة التي يلعب بها جيدة حقا وتحول إلى ماكينة للنتائج الإيجابية وخطته لا تعتمد على الهجمات المرتدة فقط بل يملك فريقا منضبطا".

وتابع "هاري كين تراجع للعمق مثلما يفعل روبرتو فيرمينو كما يملك جناحين سريعين وخط وسط هجوميا في وجود (تانجي) ندومبيلي وخط وسط قويا خلفه، وهذه كرة قدم حقيقية ولا يمكن الوصول لقمة الدوري بالهجمات المرتدة فقط".

ويدرك كلوب الغزارة التهديفية لثنائي توتنهام كين وسون هيونغ-مين، حيث أحرزا معا 19 هدفا وقدما 14 تمريرة حاسمة في المسابقة لكنه شدد على وجود أسلحة أخرى.

وقال كلوب إن مشاركة المدافع جويل ماتيب محل شك بسبب مشكلة بالظهر، بينما سينتظر حتى وقت متأخر لحسم مشاركة لاعب الوسط نابي كيتا.