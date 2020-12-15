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وولفرهامبتون يهزم تشلسي بالضربة القاضية ويحرمه من صدارة البريميرليغ

تشلسي تلقى الهزيمة الثانية على التوالي والثالثة في البريميرليغ هذا الموسم (رويترز)
تشلسي تلقى الهزيمة الثانية على التوالي والثالثة في البريميرليغ هذا الموسم (رويترز)
15/12/2020

أهدر تشلسي فرصة اعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتلقى الهزيمة الثانية على التوالي في البريميرليغ، حيث خسر أمام مضيفه وولفرهامبتون 1-2 اليوم الثلاثاء في افتتاح منافسات الجولة 13.

وتجمد رصيد تشلسي عند 22 نقطة في المركز الخامس بفارق 3 نقاط خلف توتنهام وليفربول المتصدرين، بينما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 20 نقطة ليصعد إلى المركز التاسع.

وسجل أوليفيه جيرو هدف التقدم لتشلسي بعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني ثم أدرك دانييل بودينسي التعادل لوولفرهامبتون في الدقيقة 66.

وفي الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، خطف بيدرو نيتو هدف الفوز لوولفرهامبتون، لتكون الهزيمة الثانية على التوالي لتشلسي الذي خسر أمام إيفرتون في الجولة الماضية.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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