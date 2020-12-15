البث الحي
كرة قدم

بعد تزايد أعداد المصابين بلندن.. شبح كورونا يخيم على البريميرليغ مجددا

سمح لأندية لندن في الثاني من الشهر الجاري بحضور ألفي مشجع في المباراة (رويترز)
سمح لأندية لندن في الثاني من الشهر الجاري بحضور ألفي مشجع في المباراة (رويترز)
15/12/2020

باتت جميع أندية كرة القدم في لندن مطالبة مجددا بخوض المباريات التي تستضيفها على ملاعبها من دون حضور جماهيري، بعد تشديد قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الإنجليزية.

وبعد تزايد أعداد المصابين بالعدوى في لندن؛ رفعت العاصمة الإنجليزية خطر عدوى فيروس كورونا إلى المستوى الثالث، مما يعني عدم إقامة الفعاليات الرياضية بحضور الجماهير.

وتعتبر هذه الخطوة ضربة قوية للأندية، بعد أن سمح لها في الثاني من الشهر الجاري بحضور ألفي مشجع في المباراة.

وقال نادي أرسنال -عبر حسابه على تويتر- "نشعر بالإحباط لعدم قدرتنا على استقبال الجماهير في ملعب الإمارات خلال مباراتنا أمام ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز".

وأوضح فرانك لامبارد مدرب تشلسي قبل إعلان القرار أن حرمان الأندية من جماهيرها خلال المباريات يعد خسارة.

وقال لامبارد "أشعر بخيبة الأمل. الجماهير عادت عندما كنا في المستوى الثاني لخطورة العدوى، ينبغي أن يكون المجال متكافئا". وأضاف "لقد رأينا داخل الملعب المساندة التي تقوم بها الجماهير وما تفعله خلال المباريات".

وأوضح "لا أقول للحكومة ما عليها فعله، لكن في الوقت نفسه أعتقد أننا نستطيع السيطرة على ألفي مشجع داخل الملعب، ما دام هذا المستوى من القيود يسري عليهم، بهدف الحفاظ على سير الأمور".

ويسري هذا القرار على أندية توتنهام وتشلسي وأرسنال وويستهام يونايتد وكريستال بالاس وفولهام.

وباتت أندية ليفربول وإيفرتون وساوثهامبتون وبرايتون الوحيدة المسموح لها بحضور ألفي مشجع خلال المباريات التي تقام على ملاعبها.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

بريميرليغ.. دراما كرة القدم حتى آخر نفس

بعد مرور 8 جولات من انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يكون من المعتاد ظهور فرق الصدارة بالقرب من القمة، بينما يحدث تراجع لبعض الفرق المتوسطة التي حققت المفاجآت المبكرة.

المزيد من كرة قدم

أرتيتا قادر على تصحيح مسار أرسنال.. غوارديولا يدافع عن مساعده السابق

غوارديولا (يمين): لا يوجد مدرب أفضل من أرتيتا لقيادة أرسنال هذا العام أو العام المقبل (رويترز)

هل تشافي أفضل لاعب إسباني في التاريخ؟

تشافي (يمين) جاء ضمن "فريق الأحلام" الذي اختارته مجلة "فرانس فوتبول" (غيتي)

قبل موقعة سان جيرمان وبرشلونة بدوري الأبطال.. نيمار والبرسا لم يعودا لسابق عهدهما منذ الانفصال

نيمار كان بطل "الريمونتادا" ضد باريس سان جيرمان في 2017 (غيتي)

التلميذ والأستاذ.. مواجهة خاصة بين ناغلزمان وكلوب في مباراة لايبزيغ وليفربول

ناغلزمان (يمين) يسير على خطى كلوب في الدوري الألماني وأبطال أوروبا (رويترز)
الأكثر قراءة

المملكة المتحدة تفتح باب الهجرة لجميع الجنسيات بشرط الكفاءة المهنية فقط ولا أفضلية للأوروبيين

يتعين على المهاجرين الذين يرغبون في الانتقال إلى المملكة المتحدة الحصول على 70 نقطة (غيتي)

استقالة وزير العدل وانسحاب نائب جمهوري.. بايدن يهاجم ترامب في خطاب وُصف بالأعنف ويتهمه بعدم احترام إرادة الشعب

بايدن قال إنه لا يمكن لأحد أن يطفئ شمعة الديمقراطية في الولايات المتحدة (رويترز)

تداعيات مذكرات عمرو موسى وغضبه في وجه صدام.. ناجي صبري يفند ما ورد فيها ومحرر الكتاب يرد

صبري (يسار) نفى صحة ما ورد في مذكرات عمرو موسى (رويترز)

بينهم السيدة فاطمة الزهراء وسيبويه والبخاري والوزير العلقمي.. الموت كمداً وأبرز من اختطفهم في التاريخ الإسلامي