بعد تزايد أعداد المصابين بلندن.. شبح كورونا يخيم على البريميرليغ مجددا

باتت جميع أندية كرة القدم في لندن مطالبة مجددا بخوض المباريات التي تستضيفها على ملاعبها من دون حضور جماهيري، بعد تشديد قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الإنجليزية.

وبعد تزايد أعداد المصابين بالعدوى في لندن؛ رفعت العاصمة الإنجليزية خطر عدوى فيروس كورونا إلى المستوى الثالث، مما يعني عدم إقامة الفعاليات الرياضية بحضور الجماهير.

وتعتبر هذه الخطوة ضربة قوية للأندية، بعد أن سمح لها في الثاني من الشهر الجاري بحضور ألفي مشجع في المباراة.

وقال نادي أرسنال -عبر حسابه على تويتر- "نشعر بالإحباط لعدم قدرتنا على استقبال الجماهير في ملعب الإمارات خلال مباراتنا أمام ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز".

وأوضح فرانك لامبارد مدرب تشلسي قبل إعلان القرار أن حرمان الأندية من جماهيرها خلال المباريات يعد خسارة.

وقال لامبارد "أشعر بخيبة الأمل. الجماهير عادت عندما كنا في المستوى الثاني لخطورة العدوى، ينبغي أن يكون المجال متكافئا". وأضاف "لقد رأينا داخل الملعب المساندة التي تقوم بها الجماهير وما تفعله خلال المباريات".

وأوضح "لا أقول للحكومة ما عليها فعله، لكن في الوقت نفسه أعتقد أننا نستطيع السيطرة على ألفي مشجع داخل الملعب، ما دام هذا المستوى من القيود يسري عليهم، بهدف الحفاظ على سير الأمور".

ويسري هذا القرار على أندية توتنهام وتشلسي وأرسنال وويستهام يونايتد وكريستال بالاس وفولهام.

وباتت أندية ليفربول وإيفرتون وساوثهامبتون وبرايتون الوحيدة المسموح لها بحضور ألفي مشجع خلال المباريات التي تقام على ملاعبها.