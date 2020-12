بعد انتقادات للتشكيلة الأولى.. فرانس فوتبول ترضي الجماهير بفريقين جديدين للأحلام

في محاولة لامتصاص الغضب الجماهيري والانتقادات لتشكيلة فريق الأحلام الأفضل في تاريخ كرة القدم، التي نشرتها مجلة فرانس فوتبول (France Football)، أعلنت المجلة الفرنسية عن فريقين قالت إنهما التشكيلة الثانية والثالثة لفريق الأحلام.

ونشرت فرانس فوتبول أمس الاثنين قائمة تضم 11 لاعبا حسب اختيار 140 صحفيا من مختلف أنحاء العالم، حيث وقعت اختيارات الصحفيين في حراسة المرمى على حارس منتخب الاتحاد السوفياتي الأسبق ليف ياشين، والمدافعين البرازيلي كافو والألماني فرانز بيكنباور والإيطالي باولو مالديني.

The second team squad elected by our jury ! Which one do you prefer ? #BOdreamteam pic.twitter.com/UU4Ea5797T

وضم خط الوسط: الإسباني تشافي هيرنانديز، والألماني لوثر ماتويس، والأسطورتين الأرجنتيني مارادونا والبرازيلي بيليه، والمهاجمين البرازيلي رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعقب إعلان المجلة الفرنسية عن قائمة فريق الأحلام، اعترض مغردون على عدم وجود أسماء أخرى كبيرة مثل الفرنسي زين الدين زيدان، والهولندي يوهان كرويف، بالإضافة إلى البرازيليين رونالدينيو وروبيرتو كارلوس.

ولاحقا نشرت فرانس فوتبول عبر صفحتها الرسمية على تويتر قائمتين، كل واحدة منها تضم 11 لاعبا، وهم يشكلون التشكيلتين الثانية والثالثة لفريق الأحلام، وفق ما ذكرت المجلة.

⭐After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time ! ⭐ pic.twitter.com/FsKAoSyGZL

— France Football (@francefootball) December 14, 2020