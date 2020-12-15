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بعد انتقادات للتشكيلة الأولى.. فرانس فوتبول ترضي الجماهير بفريقين جديدين للأحلام

التشكيلة الأولى لفريق الأحلام التي أثارت غضب جماهير كرة القدم لأنها لم تضم العديد من أساطير كرة القدم (فرانس فوتبول)
التشكيلة الأولى لفريق الأحلام التي أثارت غضب جماهير كرة القدم لأنها لم تضم العديد من أساطير كرة القدم (فرانس فوتبول)
15/12/2020

في محاولة لامتصاص الغضب الجماهيري والانتقادات لتشكيلة فريق الأحلام الأفضل في تاريخ كرة القدم، التي نشرتها مجلة فرانس فوتبول (France Football)، أعلنت المجلة الفرنسية عن فريقين قالت إنهما التشكيلة الثانية والثالثة لفريق الأحلام.

ونشرت فرانس فوتبول أمس الاثنين قائمة تضم 11 لاعبا حسب اختيار 140 صحفيا من مختلف أنحاء العالم، حيث وقعت اختيارات الصحفيين في حراسة المرمى على حارس منتخب الاتحاد السوفياتي الأسبق ليف ياشين، والمدافعين البرازيلي كافو والألماني فرانز بيكنباور والإيطالي باولو مالديني.

وضم خط الوسط: الإسباني تشافي هيرنانديز، والألماني لوثر ماتويس، والأسطورتين الأرجنتيني مارادونا والبرازيلي بيليه، والمهاجمين البرازيلي رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعقب إعلان المجلة الفرنسية عن قائمة فريق الأحلام، اعترض مغردون على عدم وجود أسماء أخرى كبيرة مثل الفرنسي زين الدين زيدان، والهولندي يوهان كرويف، بالإضافة إلى البرازيليين رونالدينيو وروبيرتو كارلوس.

ولاحقا نشرت فرانس فوتبول عبر صفحتها الرسمية على تويتر قائمتين، كل واحدة منها تضم 11 لاعبا، وهم يشكلون التشكيلتين الثانية والثالثة لفريق الأحلام، وفق ما ذكرت المجلة.

وجاء في التشكيلتين عدد كبير من الأسماء التي تساءل عنها الجماهير بعد نشر الفريق الأول، مثل كرويف ورونالدينيو وزيدان، بالإضافة إلى أسماء أخرى كالإسبانيين سيرجيو راموس وأندريس إينيستا، والحارسين الإيطالي جانلويغي بوفون والألماني مانويل نوير.

 

 

 

المصدر : خدمة سند

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