بعد انتقادات للتشكيلة الأولى.. فرانس فوتبول ترضي الجماهير بفريقين جديدين للأحلام

في محاولة لامتصاص الغضب الجماهيري والانتقادات لتشكيلة فريق الأحلام الأفضل في تاريخ كرة القدم، التي نشرتها مجلة فرانس فوتبول (France Football)، أعلنت المجلة الفرنسية عن فريقين قالت إنهما التشكيلة الثانية والثالثة لفريق الأحلام.

ونشرت فرانس فوتبول أمس الاثنين قائمة تضم 11 لاعبا حسب اختيار 140 صحفيا من مختلف أنحاء العالم، حيث وقعت اختيارات الصحفيين في حراسة المرمى على حارس منتخب الاتحاد السوفياتي الأسبق ليف ياشين، والمدافعين البرازيلي كافو والألماني فرانز بيكنباور والإيطالي باولو مالديني.

The second team squad elected by our jury ! Which one do you prefer ?#BOdreamteam pic.twitter.com/UU4Ea5797T — France Football (@francefootball) December 14, 2020

وضم خط الوسط: الإسباني تشافي هيرنانديز، والألماني لوثر ماتويس، والأسطورتين الأرجنتيني مارادونا والبرازيلي بيليه، والمهاجمين البرازيلي رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعقب إعلان المجلة الفرنسية عن قائمة فريق الأحلام، اعترض مغردون على عدم وجود أسماء أخرى كبيرة مثل الفرنسي زين الدين زيدان، والهولندي يوهان كرويف، بالإضافة إلى البرازيليين رونالدينيو وروبيرتو كارلوس.

مش مفهوم ازاي زيدان و راموس مش في تشكيلة فرانس فوتبول

الاتنين مش محتاجين حاجة زي دي اصلا بس التدليس ميبقاش كدا — AboEldacatra (@MAdarosy) December 15, 2020

ولاحقا نشرت فرانس فوتبول عبر صفحتها الرسمية على تويتر قائمتين، كل واحدة منها تضم 11 لاعبا، وهم يشكلون التشكيلتين الثانية والثالثة لفريق الأحلام، وفق ما ذكرت المجلة.

⭐After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time ! ⭐ pic.twitter.com/FsKAoSyGZL — France Football (@francefootball) December 14, 2020

وجاء في التشكيلتين عدد كبير من الأسماء التي تساءل عنها الجماهير بعد نشر الفريق الأول، مثل كرويف ورونالدينيو وزيدان، بالإضافة إلى أسماء أخرى كالإسبانيين سيرجيو راموس وأندريس إينيستا، والحارسين الإيطالي جانلويغي بوفون والألماني مانويل نوير.

تشكيلة بدون كرويف مخترع كرة القدم الجميلة ناقصة ناقصة ناقصة "صحيفة فرانس فوتبول التاريخية تختار التشكيلة النهائية التي قالت إنها الأعظم في تاريخ كرة القدم" ياشين

كافو ، بيكنباور ، مالديني

تشافي ، ماتيوس

ماردونا ، بيليه

كريستيانو ، الظاهرة ، ميسي pic.twitter.com/0LUIdc2HZ8 — احمد عبدالرحيم (@qorsob13) December 15, 2020

لا يمكن أن تأخذ فرانس فوتبول بجدية و لامبارد غير موجود في أي تشكيلة من الثلاثه. — نافذ البصيرة (@HelIseher) December 15, 2020