التلميذ والأستاذ.. مواجهة خاصة بين ناغلزمان وكلوب في مباراة لايبزيغ وليفربول

أثبت يوليان ناغلزمان مدرب لايبزيغ نفسه باعتباره من أفضل المدربين الشبان في أوروبا، وستكون مهمة المدرب الألماني المقبلة تخطي شهرة وإنجازات مواطنه يورغن كلوب مدرب ليفربول في دوري الأبطال.

وينظر خبراء إلى ناغلزمان (33 عاما) على أنه أفضل المدربين الشبان فنيا في كرة القدم على مستوى الأندية، وسيحصل على فرصة لإثبات جدارته عندما يواجه فريقه نادي ليفربول بقيادة المدرب كلوب في ثمن نهائي دوري الأبطال في فبراير/شباط المقبل.

وواجه كلوب نظيره ناغلزمان في دوري الأبطال موسم 2016-2017 حين كان المدرب الشاب يدرب هوفنهايم، وخرج ليفربول منتصرا وقتها، لكن من بعدها قدم ناغلزمان عروضا جعلت كثيرين يتوقعون أن يسير على خطى كلوب في الفوز بألقاب.

وحقق كلوب (53 عاما) لقب الدوري الألماني مرتين مع بروسيا دورتموند، وفاز بالدوري الممتاز ودوري الأبطال مع ليفربول، ولكن ناغلزمان أمامه الكثير من الوقت لمعادلة إنجاز مواطنه.

وبعد فترة ناجحة مع هوفنهايم، قاد ناغلزمان لايبزيغ لبلوغ نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، في أول عام له في تدريب الفريق، قبل أن يخرج أمام باريس سان جيرمان.

وأصبح أصغر مدرب سنا في التاريخ يفوز بمباراة في أدوار خروج المهزوم في دوري الأبطال، بعد أن تغلب فريقه على توتنهام في ثمن نهائي نسخة الموسم الماضي، قبل أن تتضرر اللعبة كثيرا بسبب وباء كوفيد-19.

ولم تكن هذه الضربة الوحيدة التي وجهها ناغلزمان لمنافس من الدوري الممتاز هذا العام، حيث بدا أن مانشستر يونايتد بقيادة المدرب أولي غونار سولشار قد تفوق على المدرب الألماني في دور المجموعات بدوري الأبطال هذا الموسم بعد فوز يونايتد الساحق 5-صفر على ملعب أولد ترافورد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

لكن ناغلزمان هو من ضحك أخيرا، بعد أن تسبب انتصاره الثالث في 4 مباريات أمام منافس إنجليزي في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا في خروج يونايتد من البطولة الأسبوع الماضي، ليضرب لايبزيغ موعدا مع ليفربول.

وقال ماركوس كروشه المدير الرياضي لنادي لايبزيغ "ليفربول منافس صعب، لكننا أظهرنا قدرتنا على الفوز على منافسين بارزين. تأهلنا هذا الموسم عن مجموعة صعبة للغاية، وهو إنجاز رائع في حد ذاته، واصلنا البناء على الأداء الجيد الموسم الماضي، وهو نجاح كبير لنا".

واستهل لايبزيغ الموسم أيضا بشكل رائع في ألمانيا، ويحتل المركز الثالث في الدوري، متأخرا بنقطة واحدة عن باير ليفركوزن المتصدر.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري الممتاز متساويا في النقاط مع توتنهام المتصدر.