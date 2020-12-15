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أرتيتا قادر على تصحيح مسار أرسنال.. غوارديولا يدافع عن مساعده السابق

غوارديولا (يمين): لا يوجد مدرب أفضل من أرتيتا لقيادة أرسنال هذا العام أو العام المقبل (رويترز)
غوارديولا (يمين): لا يوجد مدرب أفضل من أرتيتا لقيادة أرسنال هذا العام أو العام المقبل (رويترز)
15/12/2020

دعم الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي مساعده السابق ومواطنه ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الحالي لتصحيح المسار بعد انطلاقة سيئة لفريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وجمع أرسنال 13 نقطة فقط من 12 جولة بالدوري ليخوض أسوأ بداية موسم خلال 40 عاما تقريبا، مما يفرض الضغوط على أرتيتا الذي تولى القيادة في ديسمبر/كانون الأول الماضي عقب الفوز كمساعد لغوارديولا بلقبين في الدوري وبكأس الاتحاد الإنجليزي وبلقبين في كأس الرابطة.

وأبلغ غوارديولا الصحفيين قبل مواجهة وست بروميتش ألبيون اليوم الثلاثاء "لا يوجد مدرب أفضل من أرتيتا لقيادة أرسنال هذا العام أو العام المقبل".

وأضاف "لست مضطرا للإعلان عن دعمي، لأنه يحظى به بالفعل فهو من أفضل المدربين الذين عملت معهم وشاهدتهم وأثق في أنه سيغير الأوضاع وسيؤدي بالشكل الذي يتوقعه الجميع، وعندما يمر فريق بفترة غير جيدة فلا بد من الصبر".

وتابع "إذا كنت عضوا بمجلس الإدارة لن تساورني الشكوك بشأن قدرته على وضع أرسنال في المكانة التي يستحقها".

وقال إيدو غاسبار المدير التقني لأرسنال إن أرتيتا -الذي فاز بلقبين مع "المدفعجية"- يمضي في المسار الصحيح نحو مستقبل أفضل للنادي الذي لم يتوج بلقب الدوري منذ 2004.

وأضاف إيدو أن "ميكيل (أرتيتا) يقوم بعمل رائع ومن السهل التصرف على أساس النتائج، لكن يمكنني رؤية مستقبل مشرق وجميل".

المصدر : وكالات

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