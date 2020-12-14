مدرب تشلسي عن مواجهة أتلتيكو: قرعة دوري الأبطال أوقعتنا أمام أصعب منافس

أكد فرانك لامبارد مدرب تشلسي، اليوم الاثنين، أن قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أوقعته أمام أصعب منافس، حيث سيواجه أتلتيكو مدريد الذي ينافس بقوة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويحتل فريق المدرب دييغو سيميوني المركز الثاني في الدوري الإسباني متساويا في النقاط مع ريال سوسيداد المتصدر، لكنه لعب 11 مباراة مقابل 13 خاضها سوسيداد.

واحتل أتلتيكو، الذي تجرع أول خسارة له في الدوري هذا الموسم بالهزيمة 2-صفر أمام ريال مدريد يوم السبت في مباراة قمة، المركز الثاني في المجموعة الأولى بدوري الأبطال خلف بايرن ميونخ المتصدر.

وقال لامبارد للصحفيين قبل مواجهة ولفرهامبتون واندرارز يوم الثلاثاء في الدوري الممتاز "أعتقد أن معظم الناس تتفق على أن القرعة أوقعتنا أمام أصعب منافس بالنظر إلى مستوى أتلتيكو حاليا وخبرته الأوروبية ومركزه في الدوري الإسباني".

وأضاف "إنه بلا ريب واحد من أصعب المنافسين على الورق لكن يتعين علينا القيام بعملنا وأن نتحلى بالثقة في قدرتنا على الفوز عليهم".

وقال لامبارد أيضا إن تشلسي صاحب المركز الخامس سيسعى لتعويض الهزيمة أمام إيفرتون 1-صفر مطلع الأسبوع، التي ختمت 17 مباراة لم يذق فيها طعم الهزيمة في كل المسابقات.

وأضاف "لم نكن في قمة مستوانا يوم السبت وخسرنا، علينا نسيان الأمر ومحاولة التعويض سريعا".

وعاد كريستيان بوليسيك جناح تشلسي، الذي غاب عن المباراة الأخيرة بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، إلى التشكيلة لمواجهة ولفرهامبتون لكن لامبارد لم يؤكد ما إذا كان اللاعب البالغ من العمر 22 عاما سيشارك أساسيا.

ويملك تشلسي 22 نقطة من 12 مباراة في حين يتأخر عنه ولفرهامبتون بـ5 نقاط في المركز الـ13.