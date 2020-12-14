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قرعة دور 32 للدوري الأوروبي.. مواجهات متوازنة للفرق الكبرى

ميلان الإيطالي سيواجه رد ستار بلغراد الصربي (رويترز)
ميلان الإيطالي سيواجه رد ستار بلغراد الصربي (رويترز)
14/12/2020

على عكس نتيجة القرعة الصعبة نسبيا لبعض الفرق في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أسفرت قرعة دور 32 للدوري القاري عن مواجهات متوازنة وأسهل نسبيا لمعظم الفرق الكبرى التي تسعى للتتويج باللقب.

وسحبت القرعة اليوم الاثنين في مقر الاتحاد الأوروبي (يويفا) بمدينة نيون السويسرية، وأسفرت نتيجتها عن المواجهات التالية:

فولفسبرغر النمساوي أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي

دينامو كييف الأوكراني أمام كلوب بروج البلجيكي

ريال سوسيداد الإسباني أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي

بنفيكا البرتغالي أمام أرسنال الإنجليزي

رد ستار بلغراد الصربي أمام ميلان الإيطالي

رويال أنتويرب البلجيكي أمام رينجرز الأسكتلندي

سلافيا براغ التشيكي أمام ليستر سيتي الإنجليزي

سالزبورغ النمساوي أمام فياريال الإسباني

براغا البرتغالي أمام روما الإيطالي

كراسنودار الروسي أمام دينامو زغرب الكرواتي

يانغ بويز السويسري أمام باير ليفركوزن الألماني

مولده النرويجي أمام هوفنهايم الألماني

غرناطة الإسباني أمام نابولي الإيطالي

مكابي تل أبيب الإسرائيلي أمام شاختار دونيتسك الأوكراني

ليل الفرنسي أمام أياكس أمستردام الهولندي

أولمبياكوس اليوناني أمام أيندهوفن الهولندي.

المصدر : رويترز

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