قرعة دور 32 للدوري الأوروبي.. مواجهات متوازنة للفرق الكبرى

على عكس نتيجة القرعة الصعبة نسبيا لبعض الفرق في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أسفرت قرعة دور 32 للدوري القاري عن مواجهات متوازنة وأسهل نسبيا لمعظم الفرق الكبرى التي تسعى للتتويج باللقب.

وسحبت القرعة اليوم الاثنين في مقر الاتحاد الأوروبي (يويفا) بمدينة نيون السويسرية، وأسفرت نتيجتها عن المواجهات التالية:

فولفسبرغر النمساوي أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي

دينامو كييف الأوكراني أمام كلوب بروج البلجيكي

ريال سوسيداد الإسباني أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي

بنفيكا البرتغالي أمام أرسنال الإنجليزي

رد ستار بلغراد الصربي أمام ميلان الإيطالي

رويال أنتويرب البلجيكي أمام رينجرز الأسكتلندي

سلافيا براغ التشيكي أمام ليستر سيتي الإنجليزي

