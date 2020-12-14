قرعة دور 32 للدوري الأوروبي.. مواجهات متوازنة للفرق الكبرى

عاد بيل إلى توتنهام، أو بتعبير أدق؛ عاد الويلزي إلى ممارسة كرة القدم من جديد. صحيح أنها عودة ستؤجل فعليًا إلى ما بعد التوقف الدولي بسبب إصابته في ركبته، لكنه على الأقل سيمارسها من جديد.
على عكس نتيجة القرعة الصعبة نسبيا لبعض الفرق في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أسفرت قرعة دور 32 للدوري القاري عن مواجهات متوازنة وأسهل نسبيا لمعظم الفرق الكبرى التي تسعى للتتويج باللقب.
وسحبت القرعة اليوم الاثنين في مقر الاتحاد الأوروبي (يويفا) بمدينة نيون السويسرية، وأسفرت نتيجتها عن المواجهات التالية:
فولفسبرغر النمساوي أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي
دينامو كييف الأوكراني أمام كلوب بروج البلجيكي
ريال سوسيداد الإسباني أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي
بنفيكا البرتغالي أمام أرسنال الإنجليزي
رد ستار بلغراد الصربي أمام ميلان الإيطالي
رويال أنتويرب البلجيكي أمام رينجرز الأسكتلندي
سلافيا براغ التشيكي أمام ليستر سيتي الإنجليزي
🔥 Round of 32 draw! 🔥
Which game are you most looking forward to? 🤔#UELdraw pic.twitter.com/xd8ieXnZv9
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 14, 2020
سالزبورغ النمساوي أمام فياريال الإسباني
براغا البرتغالي أمام روما الإيطالي
كراسنودار الروسي أمام دينامو زغرب الكرواتي
يانغ بويز السويسري أمام باير ليفركوزن الألماني
مولده النرويجي أمام هوفنهايم الألماني
غرناطة الإسباني أمام نابولي الإيطالي
مكابي تل أبيب الإسرائيلي أمام شاختار دونيتسك الأوكراني
ليل الفرنسي أمام أياكس أمستردام الهولندي
أولمبياكوس اليوناني أمام أيندهوفن الهولندي.