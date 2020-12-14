شاهد.. خطأ مروع ضد نيمار يتركه باكيا ويخرجه مصابا

ألقى الخطأ الذي تعرض له النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان في الوقت بدل الضائع من مواجهة ليون في الدوري الفرنسي والتي انتهت بهدف نظيف؛ بظلاله على الخسارة المفاجئة التي تعرض لها الفريق الباريسي.

ففي الدقيقة 96 من المواجهة، عرقل تياغو مينديز مدافع ليون نيمار بشكل قاس، وجعله يصرخ من الوجع على أرضية الملعب.

وشوهد البرازيلي الدولي يبكي من شدة الألم، قبل أن يخرج مصابا على نقالة، ويحمل من قبل الفريق الطبي لسان جيرمان إلى غرف الملابس.

وهذا الخطأ الذي تعرض له النجم السابق لبرشلونة السادس في هذه المباراة التي لعبها مدافعو ليون بشراسة وقوة كبيرتين.

يذكر أن الحكم بينوا باستيان كان أشهر البطاقة الصفراء لمينديز قبل أن يتراجع، ويطرده من المباراة بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).