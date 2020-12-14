زيدان لا يجد تفسيرا لانتصارات ريال مدريد الأخيرة ويحذّر من الهزائم مجددا

لا يجد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد تفسيرا لاستعادة فريقه ذاكرة التألق والانتصارات المستحقة أخيرا، لكنه حذّر من التراجع مجددا إذا لم يحافظ ريال على تركيزه.

وحقق بطل إسبانيا 3 انتصارات مهمة في 3 مباريات متتالية اختتمها بالفوز 2-صفر على أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني يوم السبت، بعد فوزه في مباراة حاسمة بدوري الأبطال على بروسيا مونشنغلادباخ يوم الأربعاء، أعقبت الانتصار على إشبيلية.

ويستضيف ريال مدريد منافسه أتلتيك بيلباو غدا الثلاثاء ساعيا لمواصلة المستوى الذي قاده للتقدم إلى المركز الثالث في الليغا بفارق 3 نقاط عن ثنائي الصدارة ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد، وكذلك للتأهل للدور ثمن النهائي في دوري الأبطال حيث سيلاقي أتلانتا.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "لم يتغير أي شيء. نواصل العمل بقوة يوميا ونرغب في مواصلة التركيز".

وأضاف "ينبغي أن نكون دائما الفريق الأفضل في الملعب، لكن المنافسين يفعلون ذلك أيضا ويكون الأمر في غاية الصعوبة أحيانا للتفوق عليهم. ريال فريق كبير لكنه يحتاج إلى ثبات المستوى".

وقال المدرب إنه أصبح من الصعب جدا الآن توقع مجريات المباريات، وهو ما قد يفسر افتقار فريقه لثبات المستوى هذا الموسم وأيضا بعض النتائج التي حققها، مثل الخسارة المفاجئة أمام قادش وألافيس والهزيمة مرتين أمام شاختار.

وأضاف "تواجه في بعض الأحيان لحظات صعبة في اللعبة، وبات الأمر شائعا الآن أكثر من أي وقت مضى. قبل 15 أو 20 عاما كان هناك دائما أحد الفرق المرشحة لكن الوضع يختلف الآن".

وتابع "نرغب في الفوز بكل مباراة لكن في بعض الأحيان يتعين عليك تعلم كيفية تخطي الصعوبات".