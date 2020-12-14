زيدان لا يجد تفسيرا لانتصارات ريال مدريد الأخيرة ويحذّر من الهزائم مجددا

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إنه ليس لديه أي شك في تمديد القائد سيرجيو راموس عقده مع الريال بعدما سجل المدافع هدفه رقم 100 مع النادي خلال الانتصار 3-2 على إنتر ميلان بدوري الأبطال.
لا يجد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد تفسيرا لاستعادة فريقه ذاكرة التألق والانتصارات المستحقة أخيرا، لكنه حذّر من التراجع مجددا إذا لم يحافظ ريال على تركيزه.
وحقق بطل إسبانيا 3 انتصارات مهمة في 3 مباريات متتالية اختتمها بالفوز 2-صفر على أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني يوم السبت، بعد فوزه في مباراة حاسمة بدوري الأبطال على بروسيا مونشنغلادباخ يوم الأربعاء، أعقبت الانتصار على إشبيلية.
ملخص تفوق "ملوك مدريد" في ديربي العاصمة .🎬😉#RealMadridAtleti 2-0#LaLigaSantander pic.twitter.com/7U9CEyhdI1
— LaLiga (@LaLigaArab) December 12, 2020
ويستضيف ريال مدريد منافسه أتلتيك بيلباو غدا الثلاثاء ساعيا لمواصلة المستوى الذي قاده للتقدم إلى المركز الثالث في الليغا بفارق 3 نقاط عن ثنائي الصدارة ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد، وكذلك للتأهل للدور ثمن النهائي في دوري الأبطال حيث سيلاقي أتلانتا.
المايسترو "زين الدين زيدان"! 🇫🇷👔#LaLigaSantander pic.twitter.com/0AMLkO1bGZ
— LaLiga (@LaLigaArab) December 14, 2020
وقال زيدان في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "لم يتغير أي شيء. نواصل العمل بقوة يوميا ونرغب في مواصلة التركيز".
وأضاف "ينبغي أن نكون دائما الفريق الأفضل في الملعب، لكن المنافسين يفعلون ذلك أيضا ويكون الأمر في غاية الصعوبة أحيانا للتفوق عليهم. ريال فريق كبير لكنه يحتاج إلى ثبات المستوى".
وقال المدرب إنه أصبح من الصعب جدا الآن توقع مجريات المباريات، وهو ما قد يفسر افتقار فريقه لثبات المستوى هذا الموسم وأيضا بعض النتائج التي حققها، مثل الخسارة المفاجئة أمام قادش وألافيس والهزيمة مرتين أمام شاختار.
وأضاف "تواجه في بعض الأحيان لحظات صعبة في اللعبة، وبات الأمر شائعا الآن أكثر من أي وقت مضى. قبل 15 أو 20 عاما كان هناك دائما أحد الفرق المرشحة لكن الوضع يختلف الآن".
وتابع "نرغب في الفوز بكل مباراة لكن في بعض الأحيان يتعين عليك تعلم كيفية تخطي الصعوبات".