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رونالدو يحتفل بمباراته المئة مع يوفنتوس ويكشف عن هدفه القادم

رونالدو سجل هدفين بمباراته رقم 100 مع يوفنتوس وقاده للفوز على جنوى (رويترز)
رونالدو سجل هدفين بمباراته رقم 100 مع يوفنتوس وقاده للفوز على جنوى (رويترز)
14/12/2020

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع جماهيره بوصوله إلى المباراة رقم 100 مع يوفنتوس، بعد مشاركته أمس أمام جنوى بالدوري الإيطالي وقيادة فريقه للفوز بنتيجة 3-1، بإحرازه هدفين من ركلتي جزاء.

ونشر رونالدو على صفحته الشخصية، عبر تويتر، صورا من مباراته المئوية مع يوفنتوس، وكتب فيها "ما هي أفضل طريقة للاحتفال بمباراتي المئة مع يوفنتوس من تسجيل هدفين آخرين للفريق؟ أنا فخور جدًا بالوصول إلى هذا الرقم بقميص السيدة العجوز".

وأضاف الدون متحدثا عن شغفه وطموحه مع النادي الإيطالي "أنا أيضًا وضعت عقلي بالفعل لتسجيل 100 هدف مع يوفنتوس. حتى النهاية".

وتفاعل مغردون مع طموح رونالدو ورغبة الوصول للهدف 100، مؤكدين ثقتهم الكبيرة بقدرة "صاروخ ماديرا" على تحقيق هذا الرقم، واستمراره أيضا في تحقيق مزيد من الأرقام القياسية رفقة يوفنتوس.

وخاض رونالدو مع يوفنتوس 100 مباراة محرزا 79 هدفا في مختلف البطولات، منذ انضمامه لصفوف "السيدة العجوز" صيف 2018 قادما من ريال مدريد الإسباني.

 

المصدر : خدمة سند

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