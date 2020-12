رونالدو يحتفل بمباراته المئة مع يوفنتوس ويكشف عن هدفه القادم

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع جماهيره بوصوله إلى المباراة رقم 100 مع يوفنتوس، بعد مشاركته أمس أمام جنوى بالدوري الإيطالي وقيادة فريقه للفوز بنتيجة 3-1، بإحرازه هدفين من ركلتي جزاء.

ونشر رونالدو على صفحته الشخصية، عبر تويتر، صورا من مباراته المئوية مع يوفنتوس، وكتب فيها "ما هي أفضل طريقة للاحتفال بمباراتي المئة مع يوفنتوس من تسجيل هدفين آخرين للفريق؟ أنا فخور جدًا بالوصول إلى هذا الرقم بقميص السيدة العجوز".

What better way to celebrate my 100th game for Juventus, than scoring two more goals for the team? I’m very proud of reaching this number with the Vecchia Signora jersey, but guess what: I also have my mind already set on the 100 goals for Juve. Fino Alla Fine!🏳️🏴💪🏽 pic.twitter.com/4X6nn8QSvO

