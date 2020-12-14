رونالدو يحتفل بمباراته المئة مع يوفنتوس ويكشف عن هدفه القادم

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع جماهيره بوصوله إلى المباراة رقم 100 مع يوفنتوس، بعد مشاركته أمس أمام جنوى بالدوري الإيطالي وقيادة فريقه للفوز بنتيجة 3-1، بإحرازه هدفين من ركلتي جزاء.

ونشر رونالدو على صفحته الشخصية، عبر تويتر، صورا من مباراته المئوية مع يوفنتوس، وكتب فيها "ما هي أفضل طريقة للاحتفال بمباراتي المئة مع يوفنتوس من تسجيل هدفين آخرين للفريق؟ أنا فخور جدًا بالوصول إلى هذا الرقم بقميص السيدة العجوز".

What better way to celebrate my 100th game for Juventus, than scoring two more goals for the team? I’m very proud of reaching this number with the Vecchia Signora jersey, but guess what: I also have my mind already set on the 100 goals for Juve. Fino Alla Fine!🏳️🏴💪🏽 pic.twitter.com/4X6nn8QSvO — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 13, 2020

وأضاف الدون متحدثا عن شغفه وطموحه مع النادي الإيطالي "أنا أيضًا وضعت عقلي بالفعل لتسجيل 100 هدف مع يوفنتوس. حتى النهاية".

وتفاعل مغردون مع طموح رونالدو ورغبة الوصول للهدف 100، مؤكدين ثقتهم الكبيرة بقدرة "صاروخ ماديرا" على تحقيق هذا الرقم، واستمراره أيضا في تحقيق مزيد من الأرقام القياسية رفقة يوفنتوس.

Cristiano Ronaldo marks 💯 games for Juventus by burying a pair of penalties. 👏👏 👕 100 games

⚽️ 79 goals#UCL #UCLdraw pic.twitter.com/08Tdz6G4lm — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2020

وخاض رونالدو مع يوفنتوس 100 مباراة محرزا 79 هدفا في مختلف البطولات، منذ انضمامه لصفوف "السيدة العجوز" صيف 2018 قادما من ريال مدريد الإسباني.

Congratulations @Cristiano for your 100th Match Hope so you will also score 100 Goals for @juventusfcen 😇 https://t.co/9RyVHt9wdw — Awais Shafi (@AwaisShafi05) December 14, 2020

Congrats Mr.Cristiano Ronaldo for your 100th game for Juventus, proud feel moment for us our inspiration guy. https://t.co/Ctzcjp4XM9 — Kabir jadhav (@Kkabirjadhav) December 14, 2020

waiting for 100 goals https://t.co/fG5UZ8PtVk — Thunder9754 (@thunder9754) December 13, 2020