رئيس الاتحاد القطري: نتعهد بتنظيم نسخة استثنائية وفق أعلى المعايير العالمية من كأس آسيا 2027

سلّم الاتحاد القطري لكرة القدم الجزء الرابع والأخير من ملف استضافة كأس آسيا 2027 لكرة القدم، والذي يتضمن كافة المتطلبات الخاصة بشروط الاستضافة، وفقا للجدول الزمني المعتمد من قِبَل الاتحاد الآسيوي للعبة.

وأكد الاتحاد القطري على موقعه الإلكتروني اليوم أن تسليم ملف طلب الاستضافة تم عبر فهد بن محمد كافود سفير قطر لدى ماليزيا، وأنه يأتي تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني في قطر، والذي يوافق 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

تسليم الملف النهائي لكأس آسيا 2027..

رئيس الاتحاد : نتعهد بأن تكون بطولة آسيا 2027 نسخة استثنائية تنظيمياً و وفقاً لأعلى المعايير العالمية .. pic.twitter.com/lTGvXkK06Q — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) December 14, 2020

وأضاف التقرير أن هذه الخطوة تؤكد التزام الاتحاد القطري لكرة القدم بتلبية جميع متطلبات الاستضافة بحسب الجدول الزمني المعتمد من قِبَل الاتحاد الآسيوي للعبة، وبما ينسجم مع شروط الاستضافة ومعاييرها.

ويعتمد الاتحاد القطري في سعيه لتنظيم البطولة وفق أعلى المعايير العالمية، من خبراته المتراكمة، ورصيده التنظيمي الهائل، ولاسيما ما تضمنه من بطولات آسيوية أقيمت مؤخرا، كمباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقتي الغرب والشرق، والمباراة النهائية للنسخة ذاتها والتي ستقام في 19 من الشهر الجاري.

التزمت قطر بمشاريع الإرث الإنساني والتنموي، وسعت إلى تطويرها محلياً وآسيويا. نقدم اليوم، ملف استضافتنا لنسخة 2027، وكلنا ثقة بقدرتنا واستعدادنا على تقديم حدث عالمي المستوى. pic.twitter.com/kGFBFVFIrb — Qatar Bid 2027 (@qatarbid2027) December 14, 2020

وقال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، "ستكون قطر جاهزة لتنظيم بطولة كأس آسيا في نسختها الـ19، مستفيدة من المنشآت الرياضية الحديثة التي ستستضيف بطولة كأس العالم 2022 في قطر، والتي تزخر بها الدولة وتعد إرثا للأجيال القادمة من أبناء القارة الآسيوية".

وأضاف رئيس الاتحاد القطري "هذا بالإضافة إلى الجاهزية الكاملة للمشروعات المرتبطة بكأس العالم، من البنية التحتية مثل شبكات الطرق والمرافق المتعددة، وقطاع الضيافة مثل الفنادق بكافة مستوياتها، ووسائل النقل -بما فيها المترو- التي ستكون متاحة للجميع دون استثناء، وغيرها من المشروعات العملاقة والخدمات المتميزة التي تضمنها ملف الاستضافة، والتي تنسجم مع رؤية الدولة 2030".

وتابع "عَمِلنا خلال الفترة الماضية على تجهيز ملف متكامل يلبي جميع معايير الاستضافة من خلال التنسيق مع كافة الجهات المسؤولة في الدولة، والتي نتقدم لها بخالص شكرنا وتقديرنا على جهودها المبذولة في التجهيز لهذا الملف".

وأكد رئيس الاتحاد القطري للعبة، "نتطلع جميعا للعمل سويا على استضافة بطولة كأس آسيا 2027 في قطر، وفق أعلى المستويات التنظيمية العالمية، مرتكزين على رصيدنا التنظيمي الحافل، وواضعين نصب أعيننا الهدف الأسمى، وهو توفير إرث رياضي مستدام لأجيال القارة الآسيوية".

أربعة أيام فقط، وسيُبصر شعار حملتنا لاستضافة كأس آسيا 2027 النور… حملة تعكس إيمانا عميقاً ورغبة صادقة بضرورة دعم آسيا، بكل أطيافها. والأمل كل الأمل، أن نلامس الأحلام لتمسي واقعاً يمهِّد لكتابة فصل رياضي لم يعهده التاريخ. ترقبوا.#QatarBid2027 #QatarFootballHistory pic.twitter.com/g7MKR17M2i — Qatar Bid 2027 (@qatarbid2027) December 14, 2020

وكان الاتحاد القطري للعبة سلّم الجزء الأول من الملف في 26 أغسطس/آب الماضي، والجزء الثاني الذي تضمن المتطلبات القانونية في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما تم تسليم الجزء الثالث المتعلق بمتطلبات الضمان الحكومي في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث تضمنت جميعها متطلبات شروط الاستضافة، معززة بإرث دولة قطر الحافل في استضافة البطولات والأحداث الرياضية القارية والعالمية.