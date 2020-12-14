البث الحي
كرة قدم

رئيس الاتحاد القطري: نتعهد بتنظيم نسخة استثنائية وفق أعلى المعايير العالمية من كأس آسيا 2027

المنتخب القطري تُوّج بلقب النسخة الأخيرة من كأس آسيا التي أقيمت في الإمارات (رويترز)
المنتخب القطري تُوّج بلقب النسخة الأخيرة من كأس آسيا التي أقيمت في الإمارات (رويترز)
14/12/2020

سلّم الاتحاد القطري لكرة القدم الجزء الرابع والأخير من ملف استضافة كأس آسيا 2027 لكرة القدم، والذي يتضمن كافة المتطلبات الخاصة بشروط الاستضافة، وفقا للجدول الزمني المعتمد من قِبَل الاتحاد الآسيوي للعبة.

وأكد الاتحاد القطري على موقعه الإلكتروني اليوم أن تسليم ملف طلب الاستضافة تم عبر فهد بن محمد كافود سفير قطر لدى ماليزيا، وأنه يأتي تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني في قطر، والذي يوافق 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

وأضاف التقرير أن هذه الخطوة تؤكد التزام الاتحاد القطري لكرة القدم بتلبية جميع متطلبات الاستضافة بحسب الجدول الزمني المعتمد من قِبَل الاتحاد الآسيوي للعبة، وبما ينسجم مع شروط الاستضافة ومعاييرها.

ويعتمد الاتحاد القطري في سعيه لتنظيم البطولة وفق أعلى المعايير العالمية، من خبراته المتراكمة، ورصيده التنظيمي الهائل، ولاسيما ما تضمنه من بطولات آسيوية أقيمت مؤخرا، كمباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقتي الغرب والشرق، والمباراة النهائية للنسخة ذاتها والتي ستقام في 19 من الشهر الجاري.

وقال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، "ستكون قطر جاهزة لتنظيم بطولة كأس آسيا في نسختها الـ19، مستفيدة من المنشآت الرياضية الحديثة التي ستستضيف بطولة كأس العالم 2022 في قطر، والتي تزخر بها الدولة وتعد إرثا للأجيال القادمة من أبناء القارة الآسيوية".

وأضاف رئيس الاتحاد القطري "هذا بالإضافة إلى الجاهزية الكاملة للمشروعات المرتبطة بكأس العالم، من البنية التحتية مثل شبكات الطرق والمرافق المتعددة، وقطاع الضيافة مثل الفنادق بكافة مستوياتها، ووسائل النقل -بما فيها المترو- التي ستكون متاحة للجميع دون استثناء، وغيرها من المشروعات العملاقة والخدمات المتميزة التي تضمنها ملف الاستضافة، والتي تنسجم مع رؤية الدولة 2030".

وتابع "عَمِلنا خلال الفترة الماضية على تجهيز ملف متكامل يلبي جميع معايير الاستضافة من خلال التنسيق مع كافة الجهات المسؤولة في الدولة، والتي نتقدم لها بخالص شكرنا وتقديرنا على جهودها المبذولة في التجهيز لهذا الملف".

وأكد رئيس الاتحاد القطري للعبة، "نتطلع جميعا للعمل سويا على استضافة بطولة كأس آسيا 2027 في قطر، وفق أعلى المستويات التنظيمية العالمية، مرتكزين على رصيدنا التنظيمي الحافل، وواضعين نصب أعيننا الهدف الأسمى، وهو توفير إرث رياضي مستدام لأجيال القارة الآسيوية".

وكان الاتحاد القطري للعبة سلّم الجزء الأول من الملف في 26 أغسطس/آب الماضي، والجزء الثاني الذي تضمن المتطلبات القانونية في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما تم تسليم الجزء الثالث المتعلق بمتطلبات الضمان الحكومي في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث تضمنت جميعها متطلبات شروط الاستضافة، معززة بإرث دولة قطر الحافل في استضافة البطولات والأحداث الرياضية القارية والعالمية.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

يضم الراحل مارادونا.. فرانس فوتبول تعلن فريق الأحلام الأفضل في تاريخ الكرة

فريق الأحلام حسب المجلة الفرنسية الشهيرة (فرانس فوتبول)

بحضور رئيس الفيفا.. اتحادا الكرة الإسرائيلي والإماراتي يوقعان مذكرة تفاهم في دبي

رئيس الاتحاد الإماراتي (يمين) يوقع مذكرة التفاهم مع نظيره الإسرائيلي ورئيس الفيفا بينهما (مواقع التواصل)

زيدان لا يجد تفسيرا لانتصارات ريال مدريد الأخيرة ويحذّر من الهزائم مجددا

زيدان يمزح مع سيميوني (يمين) مدرب أتلتيكو قبل أن يفوز عليه في الليغا (رويترز)

مدرب تشلسي عن مواجهة أتلتيكو: قرعة دوري الأبطال أوقعتنا أمام أصعب منافس

لامبارد في موقف صعب على المستويين المحلي والأوروبي (رويترز)
الأكثر قراءة

غارديان: سوري عانى التعذيب في سجون دمشق التقى بجلاده صدفة في متجر بألمانيا

البني يتحدث لوسائل الإعلام أمام صور ضحايا النظام السوري خلال احتجاج خارج محكمة كوبلنز في 4 يونيو/حزيران الماضي (الفرنسية)

الخطوة قبل الأخيرة.. أعضاء المجمع الانتخابي في الولايات المتأرجحة يصوتون لبايدن

لم يبقَ أمام بايدن إلا انعقاد الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني المقبل قبل تنصيبه في 20 من الشهر ذاته (الفرنسية)

أنقرة توعدت بردّ مناسب.. واشنطن تفرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة "إس-400" الروسية

منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" خلال تدريب عسكري بمنطقة كاليننغراد في أغسطس/آب الماضي (رويترز)

القصة الكاملة لاعتقال صدام حسين.. تعرف على حقيقة مخبئه ورمزيته ولماذا لم يقاوم القوة الأميركية المهاجمة؟

صدام حسين أثناء مثوله أمام محكمة عراقية (رويترز)