يضم الراحل مارادونا.. فرانس فوتبول تعلن فريق الأحلام الأفضل في تاريخ الكرة

أعلنت مجلة فرانس فوتبول تشكيلة تضم 11 لاعبا قالت إنه فريق الأحلام الأفضل في تاريخ كرة القدم العالمية، وذلك من خلال استفتاء شارك فيه 140 صحفيا من جميع أنحاء العالم.

ونشرت المجلة على صفحتها الرسمية عبر تويتر اليوم الاثنين، تشكيلة اللاعبين الأفضل، التي تصدرها الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، بجوار صديقه البرازيلي "الجوهرة" بيليه.

⭐After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time ! ⭐ pic.twitter.com/FsKAoSyGZL — France Football (@francefootball) December 14, 2020

ووقعت اختيارات الصحفيين في حراسة المرمى على حارس منتخب الاتحاد السوفياتي الأسبق ليف ياشين.

وفي خط الدفاع، اللاعب البرازيلي كافو في مركز الظهير الأيمن، والألماني فرانز بيكنباور في قلب الدفاع، في حين حلّ الإيطالي باولو مالديني في مركز الظهير الأيسر.

وفي خط الوسط، وقع الاختيار على اللاعب الإسباني تشافي هيرنانديز، ويجاوره الألماني لوثر ماتويس، بالإضافة إلى الأسطورتين مارادونا وبيليه.

أما خط الهجوم، فضم 3 من أبرز الهدافين بقيادة الظاهرة البرازيلي المعتزل رونالدو، ومعه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

La Ballon d'Or Dream Team en une de @francefootball demain dans vos kiosques et disponible en numérique ici: https://t.co/RrFtSRTYjW#BOdreamteam pic.twitter.com/5qUYulJSeJ — France Football (@francefootball) December 14, 2020

وكانت مجلة فرانس فوتبول، قد أعلنت في وقت سابق القائمة الكاملة للاعبين المرشحين لتشكيلة الأفضل عبر التاريخ، على أن يتم اختيار 11 لاعبا منهم بتصويت الصحفيين.

فرانس فوتبول أعلنت التشكيلة الأفضل بالتاريخ حسب تصويت ما يفوق 100 صحافي حول العالم..

صحيح كلّ الأسماء الكبيرة موجودة تقريباً وصعب كثير انك تقدر ترضي كلّ الأذواق والناس، بس روبرتو باجيو لاعب بيستحق يكون ضمن أي تشكيلة من الثلاثة pic.twitter.com/X082mLB2N5 — hussein ghazi (@hussienghazi1) December 14, 2020

وتفاعل مغردون مع التشكيلة التي أعلنتها المجلة، حيث تساءل بعضهم عن غياب نجوم كبار مثل الفرنسي زين الدين زيدان والهولندي يوهان كرويف، في حين استغرب آخرون من وضع مارادونا وبيليه في مركز خط الوسط رغم أنهما في الأصل كانا يلعبان في خط الهجوم.

تشكيلة فرانس فوتبول للافضل في التاريخ. – تشكيلة ما فيها زيدان في وسط الملعب لا اعترف بها ..! pic.twitter.com/9Ssi1oABW6 — عمر الشبرم ㉞ ⓭ (@omar_alshbrm) December 14, 2020

Would love to be a fly on the wall for the team talk in which Pele and Maradona are told they're playing as wing-backs https://t.co/GZp1DJ94yN — Tom Williams (@tomwfootball) December 14, 2020

داني الفيس في نظر فرانس فوتبول كان لاعبا للرياضة اخرى على ما أظن . — Sarita 🇲🇦 سارة (@Hadsar16) December 14, 2020

Maradona and Pele are midfielders? https://t.co/jo5jJKLSDX — Mufassa 🦁 (@Praiz_jr) December 14, 2020

Zidane and Cruyff instead of Cristiano. Rest it is perfect. https://t.co/ZUdJKK8LM0 — 𝒉𝒂𝒔𝒔𝒂𝒏 (@hi__hassan) December 14, 2020

