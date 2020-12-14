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يضم الراحل مارادونا.. فرانس فوتبول تعلن فريق الأحلام الأفضل في تاريخ الكرة

فريق الأحلام حسب المجلة الفرنسية الشهيرة (فرانس فوتبول)
فريق الأحلام حسب المجلة الفرنسية الشهيرة (فرانس فوتبول)
14/12/2020

أعلنت مجلة فرانس فوتبول تشكيلة تضم 11 لاعبا قالت إنه فريق الأحلام الأفضل في تاريخ كرة القدم العالمية، وذلك من خلال استفتاء شارك فيه 140 صحفيا من جميع أنحاء العالم.

ونشرت المجلة على صفحتها الرسمية عبر تويتر اليوم الاثنين، تشكيلة اللاعبين الأفضل، التي تصدرها الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، بجوار صديقه البرازيلي "الجوهرة" بيليه.

ووقعت اختيارات الصحفيين في حراسة المرمى على حارس منتخب الاتحاد السوفياتي الأسبق ليف ياشين.

وفي خط الدفاع، اللاعب البرازيلي كافو في مركز الظهير الأيمن، والألماني فرانز بيكنباور في قلب الدفاع، في حين حلّ الإيطالي باولو مالديني في مركز الظهير الأيسر.

وفي خط الوسط، وقع الاختيار على اللاعب الإسباني تشافي هيرنانديز، ويجاوره الألماني لوثر ماتويس، بالإضافة إلى الأسطورتين مارادونا وبيليه.

أما خط الهجوم، فضم 3 من أبرز الهدافين بقيادة الظاهرة البرازيلي المعتزل رونالدو، ومعه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكانت مجلة فرانس فوتبول، قد أعلنت في وقت سابق القائمة الكاملة للاعبين المرشحين لتشكيلة الأفضل عبر التاريخ، على أن يتم اختيار 11 لاعبا منهم بتصويت الصحفيين.

وتفاعل مغردون مع التشكيلة التي أعلنتها المجلة، حيث تساءل بعضهم عن غياب نجوم كبار مثل الفرنسي زين الدين زيدان والهولندي يوهان كرويف، في حين استغرب آخرون من وضع مارادونا وبيليه في مركز خط الوسط رغم أنهما في الأصل كانا يلعبان في خط الهجوم.

https://twitter.com/mohammedali_93/status/1338539879534366

https://twitter.com/el_dorado91/status/1338541036033937411S

 

المصدر : خدمة سند

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