بعد استضافتها "أفضل الألعاب بتاريخ الآسياد" قبل 14 عاما.. الدوحة تتطلع لتكرار التجربة عام 2030

بعد 14 عاما من استضافتها الناجحة لدورة الألعاب الآسيوية (آسياد 2006)، تتطلع العاصمة القطرية الدوحة لنيل فرصة جديدة لتقديم استضافة مبهرة للألعاب الآسيوية في نسخة 2030، التي تتنافس عليها مع الرياض.

وتحسم الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي هذا الصراع على حق الاستضافة بعد غد الأربعاء من خلال تصويت إلكتروني للمرة الأولى في تاريخ اجتماعات عمومية المجلس الأولمبي الآسيوي.

وكانت الدوحة استضافت دورة الألعاب الآسيوية (آسياد) في 2006، لتكون قطر أول بلد عربي يستضيف دورة الألعاب الآسيوية منذ انطلاق النسخة الأولى لهذه الدورات الآسيوية عام 1951، وأطلق على هذه الدورة التي استضافتها قطر عام 2006 "ألعاب العمر".

وإلى جانب النجاح الهائل في النواحي التنظيمية والإمكانات التي وفرتها الدوحة للمشاركين، شهدت آسياد 2006 أرقاما قياسية في المشاركين، الذين بلغ عددهم نحو 13 ألف رياضي ورياضية بين لاعبين ومسؤولين، وتنافسوا على إحراز 1393 ميدالية (428 ذهبية و423 فضية و542 برونزية)، في أكبر تظاهرة رياضية تشهدها القارة الآسيوية.

ونالت قطر شهادة نجاح وقتها من رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد الصباح، الذي اعتبر أن قطر "نظمت أفضل الألعاب في تاريخ الآسياد"، سواء على مستوى المنشآت أو التنظيم أو حفل الافتتاح أو التسهيلات أو الألعاب في حد ذاتها.

وكانت هذه الدورة انطلاقة نحو استضافة أحداث كبرى بعد ذلك، مثل بطولة العالم لكرة اليد 2015، وبطولة العالم لألعاب القوى 2019، كما تنتظر قطر مونديال 2022.

ويتميز ملف "الدوحة 2030" عن أي ملف لطلب استضافة بطولات أو دورات رياضية بهذا الحجم بأنه لن يتم بناء أي مرافق دائمة جديدة، بل إن هذه الدورة ستوفر حلقة جديدة في سلسلة البطولات والفعاليات التي تستضيفها قطر مستفيدة من الإرث الذي تركته الاستعدادات لبطولات سابقة أو قادمة، ومنها الاستعدادات لمونديال 2022؛ مما يؤكد أهمية وجهة نظر منظمي المونديال بشأن تركيزهم على عنصر الإرث خلال استعدادهم للبطولة، وألا تكون الرؤية قاصرة على استضافة المونديال، بل توفير بنية تحتية لخدمة هذا البلد والأجيال القادمة، وتصلح لاستضافة واحتضان مزيد من الفعاليات لسنوات طويلة قادمة.

ونجحت قطر بامتياز في استضافة البطولات والأحداث الرياضية على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية خلال السنوات الماضية، لتمتلك سجلا حافلا في تنظيم البطولات الرياضية مما يدعم ترشيحها لاستضافة آسياد 2030.

وإلى جانب البنية التحتية عالية المستوى، والخبرة الهائلة في تنظيم المنافسات الكبيرة، تتمتع قطر باستمرار شغفها في تطوير المنافسات الرياضية العالمية بصورة عامة والآسيوية بشكل خاص.

وكشفت إحصاءات في الدوحة عن أن قطر نجحت في تنظيم أكثر من 500 بطولة خلال 15 سنة الماضية، كما أنها تنظم في الوقت الحالي بطولات عالمية رغم جائحة كورونا، وكان أحدثها بطولة "قطر كلاسيك" للإسكواش، التي شارك فيها 46 لاعبا، معظمهم من المصنفين العالميين، وكذلك جولة الدوحة ضمن فعاليات الدوري الماسي لألعاب القوى.

كما تستضيف الدوحة السبت المقبل نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما استضافت فعاليات دور المجموعات والأدوار الإقصائية للبطولة على مدار الأسابيع الماضية؛ مما يعكس قدرات قطر التنظيمية الهائلة.

وتمثل البطولات التي استضافتها قطر على مدار السنوات الماضية ركيزة أساسية يستند إليها ملف الدوحة لطلب استضافة آسياد 2030، ومن هذه البطولات في السنوات العشر الأخيرة، تبرز البطولات التالية:

– بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2010.

– بطولة العالم للأندية الأبطال لكرة اليد "سوبر جلوب" في 2010.

– الجولة الأولى للدوري الماسي لألعاب القوى في 2010.

– بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم في 2011.

– دورة الألعاب العربية الثانية عشرة في 2011.

– أكثر من 47 بطولة دولية وقارية وعربية في 2012، بينها 36 بطولة دولية، و4 بطولات آسيوية، و6 بطولات خليجية، وبطولة واحدة عربية.

– أكثر من 81 حدثا رياضيا وبطولة في 2013، بينها 40 بطولة دولية و11 بطولة آسيوية و8 بطولات عربية، ومثلها على المستوى الخليجي.

– أكثر من 99 حدثا في 2014، بينها 43 بطولة دولية، أبرزها بطولة العالم 36 للإسكواش، وبطولة العالم العسكرية 47 للشراع، وبطولة قطر الدولية المفتوحة للكرة الطائرة الشاطئية.

– أكثر من 89 حدثا في 2015، بينها 55 بطولة دولية، وبطولتا عالم، و7 بطولات آسيوية، و6 خليجية، وبطولتان عربيتان، ومؤتمران عالميان.

– أكثر من 77 حدثا في 2016، بينها 3 بطولات عالمية، هي بطولة العالم للدراجات على الطرق، وبطولة العالم الفردية الثانية للبولينج، وبطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف (رجال وسيدات).

– 72 حدثا رياضيا في 2017، منها 39 بطولة دولية و16 آسيوية، وأبرزها بطولة كأس العالم للسباحة، والجولة العالمية 3×3 لكرة السلة، وبطولة العالم للبلياردو (9) كرات، و3 بطولات دولية في التنس، وكأس العالم للجمباز الفني، والدوري الماسي لألعاب القوى.

– 28 بطولة عالمية في 2018، بينها بطولة العالم للجمباز الفني، والجولة العالمية المفتوحة للكرة الطائرة الشاطئية، وبطولة العالم للناشئين (تحت 19 سنة) للكرة الطائرة، والبطولة الرباعية الدولية لمنتخبات الشباب لكرة القدم، وعدد من البطولات الآسيوية.

– أكثر من 58 حدثا عالميا في 2019، أبرزها بطولة العالم لألعاب القوى، ودورة الألعاب العالمية الشاطئية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك)، وكأس العالم للأندية لكرة القدم، وبطولة كأس الخليج لكرة القدم.

– وكان من المخطط استضافة 65 حدثا وفعالية عالمية، و35 فعالية دولية، بالإضافة إلى 11 فعالية آسيوية، لكن جائحة كورونا تسببت في إيقاف النشاط الرياضي حول العالم. ورغم هذا، استضافت قطر العديد من البطولات العالمية، وكان آخرها بطولة "قطر كلاسيك" للإسكواش، وكذلك البطولات الآسيوية مثل دوري أبطال آسيا.