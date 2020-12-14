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برشلونة يصطدم بباريس سان جيرمان.. مواجهات مثيرة في ثمن نهائي دوري الأبطال

بايرن ميونخ حامل اللقب يواجه لاتسيو في ثمن النهائي (رويترز)
بايرن ميونخ حامل اللقب يواجه لاتسيو في ثمن النهائي (رويترز)
14/12/2020

في أقوى مواجهات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أسفرت قرعة هذا الدور عن مواجهة بين برشلونة وفريق باريس سان جيرمان، وسحبت القرعة اليوم الاثنين في مقر الاتحاد الأوروبي (يويفا) بمدينة نيون السويسرية.

وكان الفريقان تواجها في الدور نفسه موسم 2016-2017، وشهدت المواجهة "الريمونتادا" التاريخية للبرسا الذي فاز 6-1 في ملعب "الكامب نو"، بعد أن كان خاسرا ذهابا في باريس برباعية نظيفة.

وفي هذا الدور أيضا، يواجه بايرن ميونخ حامل اللقب لاتسيو، بينما يلتقي ريال مدريد الأكثر تتويجا في تاريخ البطولة برصيد 13 لقبا، مع أتالانتا.

وتشهد بقية مواجهات دور الـ16:

بوروسيا مونشنغلادباخ x مانشستر سيتي

أتلتيكو مدريد x تشلسي

لايبزيغ x ليفربول

بورتو x يوفنتوس

إشبيلية x بوروسيا دورتموند

وطبقا لنظام البطولة، تخوض الفرق المصنفة (التي تصدرت مجموعاتها في الدور الأول) مباريات الذهاب خارج ملاعبها ومباريات الإياب على ملاعبها.

وبذلك تقام مباريات جولة الذهاب على ملاعب فرق أتلتيكو مدريد وبوروسيا مونشنغلادباخ وبورتو، وكذلك على ملاعب أتالانتا وإشبيلية ولاتسيو وبرشلونة ولايبزيغ، بينما تقام مباريات الإياب على ملاعب الفرق المنافسة.

وبحسب نظام القرعة، جُنبت الفرق التي تنتمي لاتحاد وطني واحد من الوقوع سويا في مواجهات دور الـ16 للبطولة، كما جنب كل فريق مواجهة فريق آخر تنافس معه في دور المجموعات.

المصدر : وكالات

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