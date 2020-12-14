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بحضور رئيس الفيفا.. اتحادا الكرة الإسرائيلي والإماراتي يوقعان مذكرة تفاهم في دبي

رئيس الاتحاد الإماراتي (يمين) يوقع مذكرة التفاهم مع نظيره الإسرائيلي ورئيس الفيفا بينهما (مواقع التواصل)
رئيس الاتحاد الإماراتي (يمين) يوقع مذكرة التفاهم مع نظيره الإسرائيلي ورئيس الفيفا بينهما (مواقع التواصل)
14/12/2020

في تطور متسارع لعملية التطبيع الرياضي وقع اتحادا كرة القدم الإسرائيلي والإماراتي، مساء الاثنين، في دبي، مذكرة تفاهم بشأن التعاون بينهما، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) جياني إنفانتينو.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" سيشمل التعاون بين الاتحادين مجالات عدة بينها "تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا، والمسؤولية الاجتماعية، والتحكيم، وإقامة مباريات تدريبية ومنافسات لمختلف الأعمار".

من جانبه، علق أورن حاسون رئيس الاتحاد الإسرائيلي على التوقيع قائلا "لدينا الكثير لنتعلمه منكم (الإماراتيين)، والكثير لنقدمه لكم، والكثير من الأسوار لنسقطها معا والكثير من الأهداف لنحققها".

وأشار إلى أن أبرز أوجه التعاون المستقبلية يتمثل في إقامة مباريات ودية بين منتخبي البلدين.

بدوره، قال راشد بن حمد النعيمي رئيس اتحاد الكرة الإماراتي "أنا متفائل وواثق من أننا سنعرف كيفية العمل معا في مشروعات مشتركة".

في حين قال إنفانتينو "أنا متحمس لأن أكون جزءا من هذا الحدث التاريخي. إنه يوم تاريخي لكرة القدم والمجتمع، حيث الانتقال من الاتفاقات إلى الحقائق، ومن الأقوال إلى الأفعال".

وجاء الاتفاق بعد أسبوع من شراء شيخ إماراتي من الأسرة الحاكمة 50% من أسهم نادي بيتار القدس الإسرائيلي لكرة القدم.

ووقع الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان على عقد يلتزم بموجبه باستثمار 300 مليون شيكل (نحو 91.7 مليون دولار) في النادي، خلال السنوات العشر المقبلة.

ونادي بيتار القدس لكرة القدم من أكبر أندية القدس، ويُعرف عن مشجعيه عنصريتهم ومعاداتهم للعرب والمسلمين، ورفضهم رؤية لاعبين عرب أو مسلمين ضمن صفوفه.

وكانت إسرائيل والإمارات وقعتا، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقوبلت الاتفاقية برفض شعبي عربي واسع عدّها "طعنة وخيانة للقضية الفلسطينية"، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية ورفضها إقامة دولة فلسطينية مستقلة.‎

وعبّر مغردون من مختلف الدول العربية عن سخطهم الكبير من تصرف دولة الإمارات بهذا الشكل المبالغ فيه في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشيرين إلى أنها اتفاقية غير موفقة.

المصدر : خدمة سند + وكالة الأناضول

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