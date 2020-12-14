بحضور رئيس الفيفا.. اتحادا الكرة الإسرائيلي والإماراتي يوقعان مذكرة تفاهم في دبي

في تطور متسارع لعملية التطبيع الرياضي وقع اتحادا كرة القدم الإسرائيلي والإماراتي، مساء الاثنين، في دبي، مذكرة تفاهم بشأن التعاون بينهما، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) جياني إنفانتينو.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" سيشمل التعاون بين الاتحادين مجالات عدة بينها "تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا، والمسؤولية الاجتماعية، والتحكيم، وإقامة مباريات تدريبية ومنافسات لمختلف الأعمار".

#راشد_بن_حميد رئيس الاتحاد الإماراتي وأورين حسون رئيس الاتحاد الإسرائيلي يوقعان على اتفاقية التعاون بين الاتحادين#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/3yX8KWY7SB — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 14, 2020

من جانبه، علق أورن حاسون رئيس الاتحاد الإسرائيلي على التوقيع قائلا "لدينا الكثير لنتعلمه منكم (الإماراتيين)، والكثير لنقدمه لكم، والكثير من الأسوار لنسقطها معا والكثير من الأهداف لنحققها".

وأشار إلى أن أبرز أوجه التعاون المستقبلية يتمثل في إقامة مباريات ودية بين منتخبي البلدين.

היסטוריה בדובאי. לפני מספר דקות הסתיים טקס החתימה המרגש על מזכר הבנות בין התאחדות הכדורגל של איחוד האמירויות והתאחדות הכדוגל של ישראל. pic.twitter.com/r4ti5Mnicg — ISRAEL FA (@ISRAELFA) December 14, 2020

بدوره، قال راشد بن حمد النعيمي رئيس اتحاد الكرة الإماراتي "أنا متفائل وواثق من أننا سنعرف كيفية العمل معا في مشروعات مشتركة".

في حين قال إنفانتينو "أنا متحمس لأن أكون جزءا من هذا الحدث التاريخي. إنه يوم تاريخي لكرة القدم والمجتمع، حيث الانتقال من الاتفاقات إلى الحقائق، ومن الأقوال إلى الأفعال".

In the presence of Rashid bin Humaid, Infantino and Oren Hassoun MOU Signing Ceremony with the Israeli FA will take place on Mondayhttps://t.co/jE0LYOiz3e@ISRAELFA @FIFAcom pic.twitter.com/A3HjRqrhYz — UAEFA (@uaefa_ae) December 12, 2020

وجاء الاتفاق بعد أسبوع من شراء شيخ إماراتي من الأسرة الحاكمة 50% من أسهم نادي بيتار القدس الإسرائيلي لكرة القدم.

ووقع الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان على عقد يلتزم بموجبه باستثمار 300 مليون شيكل (نحو 91.7 مليون دولار) في النادي، خلال السنوات العشر المقبلة.

ونادي بيتار القدس لكرة القدم من أكبر أندية القدس، ويُعرف عن مشجعيه عنصريتهم ومعاداتهم للعرب والمسلمين، ورفضهم رؤية لاعبين عرب أو مسلمين ضمن صفوفه.

وكانت إسرائيل والإمارات وقعتا، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقوبلت الاتفاقية برفض شعبي عربي واسع عدّها "طعنة وخيانة للقضية الفلسطينية"، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية ورفضها إقامة دولة فلسطينية مستقلة.‎

وعبّر مغردون من مختلف الدول العربية عن سخطهم الكبير من تصرف دولة الإمارات بهذا الشكل المبالغ فيه في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشيرين إلى أنها اتفاقية غير موفقة.

يا للذل والعار مراسم توقيع إتفاقية بين الإتحادين الاماراتي والاسرائيلي لكرة القدم pic.twitter.com/uuPD1xj1m0 — Ahmad Ismail (@AhmadIsm96) December 14, 2020

والله ما راهم يحشمو يا الزح

على الأقل إستروا ما نشوفوش خماجكم https://t.co/SfFS47sDW2 — kaouther 🇩🇿 (@KawakMadrid) December 14, 2020

انضموا إلى قائمة الخونة — Ibrahim Hassan (@eng_ibrahimhsn) December 14, 2020

الدولتين في الرياضة فاشلين — أحمد الشاذلى الشريف (@4AhmedElSherif) December 14, 2020