بحضور رئيس الفيفا.. اتحادا الكرة الإسرائيلي والإماراتي يوقعان مذكرة تفاهم في دبي

في تطور متسارع لعملية التطبيع الرياضي وقع اتحادا كرة القدم الإسرائيلي والإماراتي، مساء الاثنين، في دبي، مذكرة تفاهم بشأن التعاون بينهما، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) جياني إنفانتينو.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" سيشمل التعاون بين الاتحادين مجالات عدة بينها "تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا، والمسؤولية الاجتماعية، والتحكيم، وإقامة مباريات تدريبية ومنافسات لمختلف الأعمار".

من جانبه، علق أورن حاسون رئيس الاتحاد الإسرائيلي على التوقيع قائلا "لدينا الكثير لنتعلمه منكم (الإماراتيين)، والكثير لنقدمه لكم، والكثير من الأسوار لنسقطها معا والكثير من الأهداف لنحققها".

وأشار إلى أن أبرز أوجه التعاون المستقبلية يتمثل في إقامة مباريات ودية بين منتخبي البلدين.

بدوره، قال راشد بن حمد النعيمي رئيس اتحاد الكرة الإماراتي "أنا متفائل وواثق من أننا سنعرف كيفية العمل معا في مشروعات مشتركة".

في حين قال إنفانتينو "أنا متحمس لأن أكون جزءا من هذا الحدث التاريخي. إنه يوم تاريخي لكرة القدم والمجتمع، حيث الانتقال من الاتفاقات إلى الحقائق، ومن الأقوال إلى الأفعال".

In the presence of Rashid bin Humaid, Infantino and Oren Hassoun

MOU Signing Ceremony with the Israeli FA will take place on Mondayhttps://t.co/jE0LYOiz3e@ISRAELFA @FIFAcom pic.twitter.com/A3HjRqrhYz

— UAEFA (@uaefa_ae) December 12, 2020