شاهد.. خطأ غريب ومضحك يمنح فريقا الفوز في الدوري البرازيلي

تسبب خطأ غريب من مدافعي بوتافوغو في فوز إنترناسيونال 2-1، ليذيق منافسه الخسارة السابعة على التوالي في الدوري البرازيلي لكرة القدم أمس السبت.

وبعد مرور 22 دقيقة من الشوط الثاني، أرسل كيفن الظهير الأيمن لبوتافوغو ركلة حرة إلى الخلف نحو خط الدفاع الذي لم يكن منتبها لتصل إلى يوري ألبرتو الذي استحوذ على الكرة وسجل الهدف.

وبدا أن الحكم، الذي ركض بسرعة إلى الخلف، سيلغي الهدف لكنه قرر احتسابه بعد متابعة الشاشة الجانبية لحكم الفيديو المساعد.

وتقدم بوتافوغو بهدف بعد مرور 28 دقيقة عن طريق بيدرو راؤول، لكن الفريق صاحب الأرض أدرك التعادل بواسطة باتريك بعد 6 دقائق.

وتقدم إنترناسيونال إلى المركز الخامس وبفارق 9 نقاط عن ساو باولو المتصدر.