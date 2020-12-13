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شاهد.. ريال مدريد يهزم المتصدر أتلتيكو وراموس يسجل رقما قياسيا جديدا

كاسيميرو (يمين) يحتفل بهدفه في مرمى أتلتيكو مع زميليه (رويترز)
كاسيميرو (يمين) يحتفل بهدفه في مرمى أتلتيكو مع زميليه (رويترز)
12/12/2020

وأشعل ريال مدريد المنافسة على صدارة الليغا بفوزه الثمين على المتصدر أتلتيكو مدريد 2-صفر في ديربي ناري بالعاصمة الإسبانية، أعاد روح الانتصارات الكبيرة إلى الملكي الجريح.

وعلى ملعب ألفريدو دي ستيفانو، فاز الملكي بجدارة على غريمه أتلتيكو مدريد في الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليلحق به الهزيمة الأولى في البطولة هذا الموسم.

الفوز رفع رصيد الملكي إلى 23 نقطة ليتقدم من المركز الرابع إلى الثالث بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي ما زال متصدرا رغم توقف رصيده عند 26 نقطة، ولعب مباراة أقل من الريال.

سيطر الملكي على المباراة منذ بدايتها وشنّ عدة هجمات كان أخطرها تصويبة كريم بنزيمة التي تصدى لها حارس أتلتيكو يان أوبلاك والقائم الأيمن.

لكن سرعان ما ترجم الريال سيطرته بتسجيل هدفه الأول في الدقيقة 15 عن طريق نجمه البرازيلي كاسيميرو.

الهدف منح الملكي ثقة كبيرة واستطاع أن يعزز تقدمه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 63 من تصويبة صاروخية من داني كارفخال، اصطدمت بالقائم الأيمن وارتدت من ظهر أوبلاك في المرمى.

وشهدت المباراة تسجيل قائد ريال مدريد سيرجيو راموس رقما قياسيا جديدا يضاف لسجله الزاخر بالألقاب والأرقام القياسية، حيث أصبح أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات ديربي العاصمة الإسبانية في جميع المسابقات برصيد 43 مباراة.

المصدر : الجزيرة

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