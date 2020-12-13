شاهد.. ريال مدريد يهزم المتصدر أتلتيكو وراموس يسجل رقما قياسيا جديدا

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن غريمه في المدينة أتلتيكو مدريد من أبرز المرشحين لنيل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، قبل مواجهتهما غدا السبت.
وأشعل ريال مدريد المنافسة على صدارة الليغا بفوزه الثمين على المتصدر أتلتيكو مدريد 2-صفر في ديربي ناري بالعاصمة الإسبانية، أعاد روح الانتصارات الكبيرة إلى الملكي الجريح.
وعلى ملعب ألفريدو دي ستيفانو، فاز الملكي بجدارة على غريمه أتلتيكو مدريد في الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليلحق به الهزيمة الأولى في البطولة هذا الموسم.
هؤلاء الملوك الذين يظلون ملوكاً … 💜®👑#RealMadridAtleti #LaLigaSantander pic.twitter.com/WcHFUtmPmt
— LaLiga (@LaLigaArab) December 12, 2020
الفوز رفع رصيد الملكي إلى 23 نقطة ليتقدم من المركز الرابع إلى الثالث بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي ما زال متصدرا رغم توقف رصيده عند 26 نقطة، ولعب مباراة أقل من الريال.
ملخص تفوق "ملوك مدريد" في ديربي العاصمة .🎬😉#RealMadridAtleti 2-0#LaLigaSantander pic.twitter.com/7U9CEyhdI1
— LaLiga (@LaLigaArab) December 12, 2020
سيطر الملكي على المباراة منذ بدايتها وشنّ عدة هجمات كان أخطرها تصويبة كريم بنزيمة التي تصدى لها حارس أتلتيكو يان أوبلاك والقائم الأيمن.
الحكومة "كريم بنزيما" الليلة نار نار نار… 🔥⚽🔥#RealMadridAtleti #LaLigaSantander pic.twitter.com/w2NGm9Ahd8
— LaLiga (@LaLigaArab) December 12, 2020
لكن سرعان ما ترجم الريال سيطرته بتسجيل هدفه الأول في الدقيقة 15 عن طريق نجمه البرازيلي كاسيميرو.
الكابيتانو "سيرخيو راموس" و الهداف "كاسيميرو".©🥰®#LaLigaFanCam#RealMadridAtleti #LaLigaSantander pic.twitter.com/S96DjOVaQk
— LaLiga (@LaLigaArab) December 12, 2020
الهدف منح الملكي ثقة كبيرة واستطاع أن يعزز تقدمه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 63 من تصويبة صاروخية من داني كارفخال، اصطدمت بالقائم الأيمن وارتدت من ظهر أوبلاك في المرمى.
كارفخال يعزز تقدم الملكي بتسديدة صاروخية أساء حارس أتلتيكو أوبلاك التعامل معها 🚀#ديربي_مدريد #الدوري_الاسباني pic.twitter.com/9cNA3PuMjW
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 12, 2020
وشهدت المباراة تسجيل قائد ريال مدريد سيرجيو راموس رقما قياسيا جديدا يضاف لسجله الزاخر بالألقاب والأرقام القياسية، حيث أصبح أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات ديربي العاصمة الإسبانية في جميع المسابقات برصيد 43 مباراة.
🙌🌟"سيرخيو راموس" @SergioRamos يكسرُ رقماً قياسياً بمشاركته في #DerbiDeMadrid ليصبح أكثر اللاعبين مشاركة بمباريات الديربي بـ 43 مباراة. #RealMadridAtleti #LaLigaSantander pic.twitter.com/WD57G37xkZ
— LaLiga (@LaLigaArab) December 12, 2020
هكذا احتفل "ريال مدريد" بالهدف الثاني .🔥💜#RealMadridAtleti#LaLigaSantander #LaLigaFanCam pic.twitter.com/q2Uh7eveet
— LaLiga (@LaLigaArab) December 12, 2020