الأسطورة باولو روسي.. سرقوه يوم تشييعه

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن منزل الأسطورة الراحل باولو روسي، الفائز سابقا بكأس العالم لكرة القدم، تعرض للسطو خلال مراسم جنازته أمس السبت.

ويوم الخميس الماضي، توفي روسي -الذي قاد إيطاليا لحصد لقب كأس العالم 1982 بعدما سجل 6 أهداف في البطولة- عن 64 عاما، وأقيمت مراسم جنازته في فيتشينزا أمس.

وقالت أنسا إنه عند عودة زوجته فيدريكا كابيليتي اكتشفت تعرض المنزل للسطو وسرقة بعض الممتلكات الثمينة، ومن بينها ساعة.

هذا وقد فتحت الشرطة تحقيقا في هذه الواقعة.