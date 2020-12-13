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كرة قدم

إيفرتون يفوز على تشلسي ويحرمه من صدارة البريميرليغ

سيغوردسون (يسار) يحتفل بتسجيله هدف الفوز لإيفرتون (رويترز)
سيغوردسون (يسار) يحتفل بتسجيله هدف الفوز لإيفرتون (رويترز)
12/12/2020

أحرز الآيسلندي جيلفي سيغوردسون هدفا من ركلة جزاء، ليفوز إيفرتون بصعوبة 1-صفر على تشلسي أمام نحو ألفي متفرج في ملعب غوديسون بارك بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وتقدم صاحب الأرض في الدقيقة 22 عندما تعرض دومينيك كالفرت-لوين لخطأ من الحارس إدوار ميندي داخل المنطقة، ونفذ سيغوردسون الركلة بنجاح.

وسدد ريس جيمس لاعب تشلسي كرة اصطدمت بالقائم في الشوط الأول، كما ردّ إطار المرمى تسديدة ميسون ماونت من ركلة حرة قبل 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، وافتقر هجوم تشلسي للخطورة المعتادة.

وصمد إيفرتون حتى النهاية ليخرج بالانتصار ويتقدم إلى المركز السابع برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطتين عن تشلسي الذي بقي ثالثا وأهدر فرصة تصدر الترتيب على حساب توتنهام وليفربول.

المصدر : رويترز

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