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مساعد إنريكي السابق في برشلونة: بعض اللاعبين لا يتحملون ضغوط اللعب إلى جوار ميسي

ميسي يتحدث إلى غريزمان (يمين) الذي يُعتَقد أن سرّ عدم تألقه مع برشلونة هو النجم الأرجنتيني (رويترز)
ميسي يتحدث إلى غريزمان (يمين) الذي يُعتَقد أن سرّ عدم تألقه مع برشلونة هو النجم الأرجنتيني (رويترز)
11/12/2020

أكّد خوان كارلوس أونزوي مساعد مدرب برشلونة السابق لويس إنريكي، أن بعض اللاعبين لا يتحملون ضغوط اللعب إلى جوار النجم ليونيل ميسي.

وقال أونزوي الذي عمل مساعدا لإنريكي بين 2014 و2017 في كامب نو، إن المعايير التي يطلبها اللاعب الأرجنتيني ربما لا يقدر عليها بعض الزملاء في الفريق.

وأضاف أن "الطموح هو الذي أوصل ميسي لهذه المكانة، إضافة إلى طريقة تعامله مع الضغوط".

وتابع "يضغط على نفسه دائما ليكون الأفضل، وبالتالي يرغب في وجود الأفضل حوله من زملاء وطاقم فني وطبي. ينتج عن هذا الكثير من الضغوط التي لا يستطيع البعض تحملها".

واقترب ميسي من الرحيل عن برشلونة في فترة الانتقالات الأخيرة، وسط تكهنات عن احتمال انتقاله إلى مانشستر سيتي، ويتوقع أن يترك الفريق حين ينتهي عقده في يونيو/حزيران القادم.

وقال أونزوي البالغ من العمر 53 عاما إن موقف ميسي أصابه بالدهشة.

وقال "في الحقيقة شعرت بمفاجأة كبيرة حين علمت برغبة ميسي في الرحيل، لكن من واقع معرفتي بالنادي وميسي فإنني أعتقد أنه يملك الكثير من الأسباب القوية جدا لاتخاذ هذا القرار".

وأضاف "لكني كنت أعرف أنه إذا قرر في النهاية البقاء، فإنه سيبذل كل ما لديه وسيسعى لاستكمال طموحاته".

وتطرّق أونزوي للحديث عن المدرب الجديد، بقوله إن "رونالد كومان مدرب برشلونة يدير المجموعة ويتعامل مع ميسي جيدا. الوضع ليس سهلا رغم أني أعتقد أن تولي مسؤولية فريق كبير فاز بألقاب كثيرة تكون أكثر صعوبة في فترة الابتعاد عن الانتصارات".

وأضاف "فعلنا ذلك حين وصلنا مع لويس إنريكي بعد عام لم يفز فيه الفريق بأي شيء. يتكرر هذا الأمر مع كومان الآن. وصل في وقت يسوده الارتباك. لكن لو لم يحدث ذلك لما استدعاك برشلونة لمساعدته".

ويحتلّ برشلونة المركز التاسع متأخرا بفارق 12 نقطة عن أتلتيكو مدريد المتصدر بعد 10 مباريات، وبـ6 نقاط عن غريمه الأزلي ريال مدريد الذي لعب 11 مباراة.

المصدر : رويترز

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