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التعادل السلبي يخيم على ديربي مانشستر بين يونايتد وسيتي

فشل يونايتد وسيتي في اقتناص الفوز بالمباراة (رويترز)
فشل يونايتد وسيتي في اقتناص الفوز بالمباراة (رويترز)
12/12/2020

خيم التعادل السلبي على مباراة ديربي مدينة مانشستر، بين مانشستر يونايتد وضيفه مانشستر سيتي، اليوم السبت، في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي شهدت أيضا فوز أستون فيلا على وولفرهامبتون 1-صفر، ونيوكاسل على وست بروميتش 2-1.

وفشل الفريقان في استغلال كل الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن كما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثانية انتزع فريق أستون فيلا فوزا صعبا من مضيفه وولفرهامبتون 1-صفر.

ويدين أستون فيلا بالفضل في هذا الفوز للاعبه أنور الغازي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

وأنهى أستون فيلا المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد دوغلاس لويز في الدقيقة 85، كما شهدت المباراة طرد جواو موتينيو لاعب وولفرهامبتون في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع، في حين توقف رصيد وولفرهامبتون عند 17 نقطة في المركز الـ12.

وفي المباراة الثالثة فاز نيوكاسل على ضيفه وست بروميتش 2-1.

وتقدم نيوكاسل بهدف سجله ميغيل ألميرون في الدقيقة الأولى، وتعادل وست بروميتش بهدف سجله دارنل فورلونج في الدقيقة 51 قبل أن يسجل دوايت جايل الهدف الثاني لنيوكاسل في الدقيقة 82.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 17 نقطة في المركز الـ11، في حين توقف رصيد وست بروميتش عند 6 نقاط في المركز الـ19 قبل الأخير.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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