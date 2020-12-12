كشف عن حقيقة خلافاته مع اللاعبين.. كومان يشعر بالراحة في برشلونة رغم النتائج السيئة

لا يشعر رونالد كومان مدرب برشلونة بأي ضغوط رغم النتائج السيئة للفريق، ويصرّ على أن اللاعبين يساندونه ويتطلعون إلى العودة للانتصارات عند استضافة ليفانتي في الدوري الإسباني لكرة القدم غدا الأحد.

ويتأخر برشلونة بفارق 12 نقطة عن أتلتيكو مدريد‭ ‬المتصدر بعد خسارته المفاجئة الأسبوع الماضي 2-1 أمام قادش، قبل الهزيمة 3-صفر على أرضه أمام يوفنتوس، ليفقد صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا وينهي دور المجموعات في المركز الثاني لأول مرة منذ 2007.

وقال كومان -في مؤتمر صحفي- اليوم السبت "أشعر بأنني على ما يرام رغم عدم سعادتي بما نقدمه هذا الموسم في الدوري، ونحاول استخراج أفضل ما في الفريق مع الدفع بكثير من اللاعبين الشبان".

وأضاف "أشعر بالراحة لكنني بالطبع قلق من النتائج ونحاول تحسينها، وأعتقد أنه يجب أن نقف ونفكر في المباريات القليلة المقبلة عقب النتائج الأخيرة التي حققناها".

ودافع المدرب الهولندي الذي انتقد لاعبيه بشدة بعد مباراة قادش عن أسلوبه الهجومي، ونفى التقارير التي تشير إلى عدم سعادة اللاعبين واعتراضهم على طريقة لعب 4-2-3-1 التي يفضلها منذ توليه المسؤولية هذا الموسم، عكس طريقة 4-3-3 التي كان يستخدمها المدربون السابقون للفريق.

وأضاف "دائما أحاول احترام اللاعبين لكننا في ناد ينبغي أن تتحدث فيه بصراحة. تحدثت إلى اللاعبين قبل المؤتمر الصحفي، وإذا كانوا غير سعداء معي فعليهم أن يخبروني بذلك. بعض الأقاويل تشير إلى أنهم لا يشعرون بالرضا عن طريقة لعبي، وهذا كذب".

وتابع "إذا لم أتمتع بثقة اللاعبين لا يمكنني العمل، لكنني لست بحاجة إلى مساندة من أي شخص. عندما لا تأتي النتائج كما تتوقعها يكون دائما المسؤول الأول عن ذلك هو المدرب".