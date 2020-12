بالفيديو.. لايبزغ يقتنص صدارة البوندسليغا مؤقتا ودورتموند يتلقى هزيمة قاسية بملعبه

اقتنص فريق لايبزغ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتا بفوزه على ضيفه فيردر بريمن 2-صفر اليوم السبت في الجولة 11، في حين تعرض بوروسيا دورتموند لهزيمة مذلة على أرضه ووسط جماهيره أمام شتوتغارت 1-5.

وفي مباريات أخرى، فاز فرايبورغ على ضيفه أرمينيا بيلفيلد 2-صفر، وفاز كولن على مضيفه ماينز 1-صفر، وتعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع هيرتا برلين 1-1.

Yes, that really happened. Here are the highlights 🎥⭐ #BVBVfB pic.twitter.com/8N9IBS8QB7

ورفع لايبزغ رصيده في الصدارة إلى 24 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بايرن ميونخ، الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مضيفه يونيون برلين، وتوقف رصيد فيردر بريمن عند 11 نقطة في المركز 13.

Important wins all around, but there's one result that really catches the eye today 👀😯#BLMatchday pic.twitter.com/BuRlxQXH4S

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 12, 2020