البث الحي
كرة قدم

بالفيديو.. لايبزغ يقتنص صدارة البوندسليغا مؤقتا ودورتموند يتلقى هزيمة قاسية بملعبه

سيلاس وامانغيتوكا يسجل الهدف الثاني لشتوتغارت وسط 3 من مدافعي دورتموند (غيتي)
سيلاس وامانغيتوكا يسجل الهدف الثاني لشتوتغارت وسط 3 من مدافعي دورتموند (غيتي)
12/12/2020

اقتنص فريق لايبزغ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتا بفوزه على ضيفه فيردر بريمن 2-صفر اليوم السبت في الجولة 11، في حين تعرض بوروسيا دورتموند لهزيمة مذلة على أرضه ووسط جماهيره أمام شتوتغارت 1-5.

وفي مباريات أخرى، فاز فرايبورغ على ضيفه أرمينيا بيلفيلد 2-صفر، وفاز كولن على مضيفه ماينز 1-صفر، وتعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع هيرتا برلين 1-1.

ورفع لايبزغ رصيده في الصدارة إلى 24 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بايرن ميونخ، الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مضيفه يونيون برلين، وتوقف رصيد فيردر بريمن عند 11 نقطة في المركز 13.

 

وتقدم مارسيل سابيتسر بهدف للايبزغ من ضربة جزاء في الدقيقة 26، ثم أضاف داني أولمو الهدف الثاني في الدقيقة 41.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

حول هذه القصة

هل يقارَن التلميذ هالاند بالأستاذ ليفاندوفسكي؟

أكد مدرب بايرن ميونيخ هانز فليك أنه لا يزال من المبكر المقارنة بين هدافه الأول روبرت ليفاندوفسكي وبين إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند المتألق قبل مواجهة مرتقبة بين العملاقين في الدوري الألماني.

فضل التلميذ على الأستاذ.. المدير الرياضي لدورتموند: هالاند أفضل من ليفاندوفسكي

وصف مايكل زورك، المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، روبرت ليفاندوفسكي بأنه “مهاجم مثالي”، وأعرب عن اعتقاده بأن إرلينغ هالاند، مهاجم دورتموند، أفضل من ليفاندوفسكي عندما كان في مثل عمره.

المزيد من كرة قدم

إيفرتون يفوز على تشلسي ويحرمه من صدارة البريميرليغ

سيغوردسون (يسار) يحتفل بتسجيله هدف الفوز لإيفرتون (رويترز)

شاهد.. ريال مدريد يهزم المتصدر أتلتيكو وراموس يسجل رقما قياسيا جديدا

كاسيميرو (يمين) يحتفل بهدفه في مرمى أتلتيكو مع زميليه (رويترز)

ليفاندوفسكي ينقذ بايرن ميونخ من الهزيمة أمام يونيون برلين

بايرن كاد يخسر المباراة لولا هدف التعادل الذي سجله ليفاندوفسكي (رويترز)

التعادل السلبي يخيم على ديربي مانشستر بين يونايتد وسيتي

فشل يونايتد وسيتي في اقتناص الفوز بالمباراة (رويترز)
الأكثر قراءة

أقرّ بتفوقها.. وزير الدفاع البريطاني يوضح مزايا الطائرات المسيرة التركية في المعارك

المسيّرات التركية كان لها دور كبير في قلب موازين القوى في عدد من مناطق الصراع (الأناضول)

المحكمة العليا أجهضت آخر آماله.. ترامب يتمسك برفض نتائج الانتخابات وأنصاره بالشوارع دعما له

مناصرو الرئيس الأميركي ترامب في العاصمة واشنطن خلال مظاهرة دعت إليها حركة "براود بويز" اليمينية (الأناضول)

ماذا يخبئ لمن خذلوه؟.. مسؤول بالبيت الأبيض يكشف عن "طلبات غريبة" لترامب في أيام حكمه الأخيرة

ترامب قد يفاجئ مسؤولين كبارا في إدارته قبل مغادرته البيت الأبيض (رويترز)

متأثرا بإصابته بكورونا.. وفاة الزميل عمر خشرم مراسل قناة الجزيرة في تركيا

الفقيد خشرم التحق بالعمل في قناة الجزيرة عام 2004 وشارك في تغطيات ميدانية عديدة ومهمة (مواقع التوصل)