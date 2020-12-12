بالفيديو- حمل جثمانه لاعبو منتخب إيطاليا المتوج بمونديال 1982.. الآلاف يشاركون في جنازة باولو روسي

شارك آلاف المشيعين في جنازة نجم كرة القدم الإيطالي السابق باولو روسي في مدينة فيتشنزا اليوم السبت، في وقت حمل فيه جثمان المهاجم الراحل زملاؤه في منتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم 1982.

وشارك ماركو تارديلي وأنطونيو كابريني وأليساندرو ألتوبيلي وجوسيبي بيرجومي ولاعبون سابقون آخرون في حمل نعش اللاعب الراحل إلى كاتدرائية المدينة.

Il feretro di #PaoloRossi e' entrato nel Duomo di #Vicenza portato dal figlio Alessandro e anche da Antonio Cabrini, Marco Tardelli, Giancarlo Antognoni. Dietro la moglie Federica e le figlie All'interno del Duomo massimo 250 persone. Video di Milva Andriolli #IoSeguoTgr pic.twitter.com/WFn6cmWx1U — Tgr Rai Veneto (@TgrVeneto) December 12, 2020

وكان روسي (64 عاما) توفي الخميس الماضي بعد صراع مع المرض، وقد أحرز 6 أهداف في نهائيات كأس العالم 1982 ليقود إيطاليا للقب الثالث في البطولة.

🏆 "There is your whole life inside that cup." 🇮🇹 The late Paolo Rossi describes his emotions of winning the 1982 #WorldCup with the @azzurri as eloquently as ever pic.twitter.com/6O0UGB00Jq — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 10, 2020

وقال كابريني الذي هيأ الهدف الأول لروسي في شباك البرازيل خلال الفوز الدرامي 3-2 في الدور الثاني، "لم أفقد فقط زميلا في الفريق بل فقدت صديقا وشقيقا".

وأضاف كابريني "قاتلنا سويا وفزنا وأحيانا خسرنا، ودائما نهضنا من جديد في مواجهة خيبة الأمل. كنا جزءا من المجموعة.. مجموعتنا. لم أفكر أنه سيرحل بهذه السرعة".

L’arrivo del feretro portato a spalla dai compagni di squadra del 1982 #PaoloRossi pic.twitter.com/RtWGUwsBLw — Monica Napoli (@Monicanpl) December 12, 2020

وقبل الجنازة وضع نعش روسي في ملعب روميو مينتي في فيتشنزا حيث وضع المشجعون الورود ونظروا إليه نظرة الواع الأخيرة.

وتوج روسي بلقب هداف دوري الدرجة الثانية الإيطالي في موسم 1976-1977 عندما قاد فيتشنزا للصعود لدوري الأضواء قبل أن يتصدر من جديد قائمة هدافي الدوري الأول في الموسم التالي.