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بالفيديو- حمل جثمانه لاعبو منتخب إيطاليا المتوج بمونديال 1982.. الآلاف يشاركون في جنازة باولو روسي

لاعبو المنتخب الإيطالي بمونديال 1982 يحملون جثمان روسي (رويترز)
لاعبو المنتخب الإيطالي بمونديال 1982 يحملون جثمان روسي (رويترز)
12/12/2020

شارك آلاف المشيعين في جنازة نجم كرة القدم الإيطالي السابق باولو روسي في مدينة فيتشنزا اليوم السبت، في وقت حمل فيه جثمان المهاجم الراحل زملاؤه في منتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم 1982.

وشارك ماركو تارديلي وأنطونيو كابريني وأليساندرو ألتوبيلي وجوسيبي بيرجومي ولاعبون سابقون آخرون في حمل نعش اللاعب الراحل إلى كاتدرائية المدينة.

وكان روسي (64 عاما) توفي الخميس الماضي بعد صراع مع المرض، وقد أحرز 6 أهداف في نهائيات كأس العالم 1982 ليقود إيطاليا للقب الثالث في البطولة.

وقال كابريني الذي هيأ الهدف الأول لروسي في شباك البرازيل خلال الفوز الدرامي 3-2 في الدور الثاني، "لم أفقد فقط زميلا في الفريق بل فقدت صديقا وشقيقا".

وأضاف كابريني "قاتلنا سويا وفزنا وأحيانا خسرنا، ودائما نهضنا من جديد في مواجهة خيبة الأمل. كنا جزءا من المجموعة.. مجموعتنا. لم أفكر أنه سيرحل بهذه السرعة".

وقبل الجنازة وضع نعش روسي في ملعب روميو مينتي في فيتشنزا حيث وضع المشجعون الورود ونظروا إليه نظرة الواع الأخيرة.

وتوج روسي بلقب هداف دوري الدرجة الثانية الإيطالي في موسم 1976-1977 عندما قاد فيتشنزا للصعود لدوري الأضواء قبل أن يتصدر من جديد قائمة هدافي الدوري الأول في الموسم التالي.

المصدر : رويترز

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