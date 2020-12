بالفيديو- حمل جثمانه لاعبو منتخب إيطاليا المتوج بمونديال 1982.. الآلاف يشاركون في جنازة باولو روسي

شارك آلاف المشيعين في جنازة نجم كرة القدم الإيطالي السابق باولو روسي في مدينة فيتشنزا اليوم السبت، في وقت حمل فيه جثمان المهاجم الراحل زملاؤه في منتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم 1982.

وشارك ماركو تارديلي وأنطونيو كابريني وأليساندرو ألتوبيلي وجوسيبي بيرجومي ولاعبون سابقون آخرون في حمل نعش اللاعب الراحل إلى كاتدرائية المدينة.

وكان روسي (64 عاما) توفي الخميس الماضي بعد صراع مع المرض، وقد أحرز 6 أهداف في نهائيات كأس العالم 1982 ليقود إيطاليا للقب الثالث في البطولة.

🏆 "There is your whole life inside that cup."

🇮🇹 The late Paolo Rossi describes his emotions of winning the 1982 #WorldCup with the @azzurri as eloquently as ever pic.twitter.com/6O0UGB00Jq

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 10, 2020