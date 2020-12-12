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ليفاندوفسكي ينقذ بايرن ميونخ من الهزيمة أمام يونيون برلين

بايرن كاد يخسر المباراة لولا هدف التعادل الذي سجله ليفاندوفسكي (رويترز)
بايرن كاد يخسر المباراة لولا هدف التعادل الذي سجله ليفاندوفسكي (رويترز)
12/12/2020

أهدر فريق بايرن ميونخ نقطتين ثمينتين في حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني لكرة القدم، بتعادله مع مضيفه يونيون برلين 1-1 اليوم السبت في الجولة 11.

واقتسم لايبزغ الصدارة مع النادي البافاري بفوزه على ضيفه فيردر بريمن 2-صفر.

وفي برلين، تقدم يونيون بهدف مبكر بعد مضي 4 دقائق فقط من بداية المباراة عن طريق جريسشا بورميل.

وفي الشوط الثاني، أنقذ المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه من السقوط في فخ الهزيمة، وتمكن من معادلة النتيجة للنادي البافاري في الدقيقة 67.

واقتسم بايرن ولايبزغ الصدارة برصيد 24 نقطة لكل منهما، لكن بايرن يتفوق بفارق الأهداف، وتوقف رصيد فيردر بريمن عند 11 نقطة في المركز 13، بينما رفع يونيون برلين رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس.

 

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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