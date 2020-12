ليفاندوفسكي ينقذ بايرن ميونخ من الهزيمة أمام يونيون برلين

أهدر فريق بايرن ميونخ نقطتين ثمينتين في حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني لكرة القدم، بتعادله مع مضيفه يونيون برلين 1-1 اليوم السبت في الجولة 11.

واقتسم لايبزغ الصدارة مع النادي البافاري بفوزه على ضيفه فيردر بريمن 2-صفر.

وفي برلين، تقدم يونيون بهدف مبكر بعد مضي 4 دقائق فقط من بداية المباراة عن طريق جريسشا بورميل.

وفي الشوط الثاني، أنقذ المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه من السقوط في فخ الهزيمة، وتمكن من معادلة النتيجة للنادي البافاري في الدقيقة 67.

Union Berlin have been exceptional, but Robert Lewandowski is inevitable 🙅‍♂️ #FCUFCB 1-1 pic.twitter.com/HD1jGj7bSN

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 12, 2020