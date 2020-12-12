البث الحي
كرة قدم

السعودية لن تستضيف كأس السوبر الإسبانية

ريال مدريد توّج بلقب السوبر الإسباني الذي أقيم في جدة العام الجاري (غيتي)
ريال مدريد توّج بلقب السوبر الإسباني الذي أقيم في جدة العام الجاري (غيتي)
12/12/2020

قالت صحيفة إلباييس الإسبانية اليوم السبت إن كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم لهذا الموسم ستقام في منطقة الأندلس في يناير/كانون الثاني المقبل، وليس في السعودية كما كان مقررا بسبب تأثيرات جائحة كورونا.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم وافق في 2019 على صفقة لمدة 3 أعوام مع سلطات الرياضة السعودية بلغت قيمتها -حسب تقارير إعلامية- نحو 120 مليون يورو (145 مليون دولار) لتوسيع البطولة وإقامتها في الشرق الأوسط.

وتوج ريال مدريد بلقب النسخة الأولى للبطولة بمشاركة 4 فرق في جدة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن السعودية لا ترغب في استضافة البطولة في ظل استمرار القيود والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي العدوى بفيروس كورونا سريع العدوى ومنع الحضور الجماهيري في المدرجات.

ولم يؤكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم هذه التغييرات، واكتفى بالقول إن إعلانا بهذا الصدد سيصدر قريبا.

وتأهل لكأس السوبر المقبلة ريال مدريد بطل الدوري ووصيفه برشلونة، إلى جانب طرفي نهائي كأس ملك إسبانيا ريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو.

وقالت إلباييس إن نهائي البطولة سيقام في إشبيلية يوم 17 يناير/كانون الثاني المقبل، في حين سيقام الدور قبل النهائي يومي 13 و14 يناير/كانون الثاني المقبل في إشبيلية أو مالقا أو قرطبة.

ولا يتوقع السماح بالحضور الجماهيري في المباريات نظرا للإجراءات المطبقة في إسبانيا للحد من انتشار الفيروس.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

خطايا زيدان الخمس في ريال مدريد

يواجه زين الدين زيدان مرة أخرى انتقادات شديدة وصلت إلى حد المطالبة بإقالته من تدريب ريال مدريد، بعد تلقيه الهزيمة مجددا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام شاختار دونيتسك الأوكراني.

المزيد من كرة قدم

إيفرتون يفوز على تشلسي ويحرمه من صدارة البريميرليغ

سيغوردسون (يسار) يحتفل بتسجيله هدف الفوز لإيفرتون (رويترز)

شاهد.. ريال مدريد يهزم المتصدر أتلتيكو وراموس يسجل رقما قياسيا جديدا

كاسيميرو (يمين) يحتفل بهدفه في مرمى أتلتيكو مع زميليه (رويترز)

ليفاندوفسكي ينقذ بايرن ميونخ من الهزيمة أمام يونيون برلين

بايرن كاد يخسر المباراة لولا هدف التعادل الذي سجله ليفاندوفسكي (رويترز)

التعادل السلبي يخيم على ديربي مانشستر بين يونايتد وسيتي

فشل يونايتد وسيتي في اقتناص الفوز بالمباراة (رويترز)
الأكثر قراءة

أقرّ بتفوقها.. وزير الدفاع البريطاني يوضح مزايا الطائرات المسيرة التركية في المعارك

المسيّرات التركية كان لها دور كبير في قلب موازين القوى في عدد من مناطق الصراع (الأناضول)

المحكمة العليا أجهضت آخر آماله.. ترامب يتمسك برفض نتائج الانتخابات وأنصاره بالشوارع دعما له

مناصرو الرئيس الأميركي ترامب في العاصمة واشنطن خلال مظاهرة دعت إليها حركة "براود بويز" اليمينية (الأناضول)

ماذا يخبئ لمن خذلوه؟.. مسؤول بالبيت الأبيض يكشف عن "طلبات غريبة" لترامب في أيام حكمه الأخيرة

ترامب قد يفاجئ مسؤولين كبارا في إدارته قبل مغادرته البيت الأبيض (رويترز)

متأثرا بإصابته بكورونا.. وفاة الزميل عمر خشرم مراسل قناة الجزيرة في تركيا

الفقيد خشرم التحق بالعمل في قناة الجزيرة عام 2004 وشارك في تغطيات ميدانية عديدة ومهمة (مواقع التوصل)