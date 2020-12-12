السعودية لن تستضيف كأس السوبر الإسبانية

قالت صحيفة إلباييس الإسبانية اليوم السبت إن كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم لهذا الموسم ستقام في منطقة الأندلس في يناير/كانون الثاني المقبل، وليس في السعودية كما كان مقررا بسبب تأثيرات جائحة كورونا.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم وافق في 2019 على صفقة لمدة 3 أعوام مع سلطات الرياضة السعودية بلغت قيمتها -حسب تقارير إعلامية- نحو 120 مليون يورو (145 مليون دولار) لتوسيع البطولة وإقامتها في الشرق الأوسط.

وتوج ريال مدريد بلقب النسخة الأولى للبطولة بمشاركة 4 فرق في جدة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن السعودية لا ترغب في استضافة البطولة في ظل استمرار القيود والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي العدوى بفيروس كورونا سريع العدوى ومنع الحضور الجماهيري في المدرجات.

ولم يؤكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم هذه التغييرات، واكتفى بالقول إن إعلانا بهذا الصدد سيصدر قريبا.

وتأهل لكأس السوبر المقبلة ريال مدريد بطل الدوري ووصيفه برشلونة، إلى جانب طرفي نهائي كأس ملك إسبانيا ريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو.

وقالت إلباييس إن نهائي البطولة سيقام في إشبيلية يوم 17 يناير/كانون الثاني المقبل، في حين سيقام الدور قبل النهائي يومي 13 و14 يناير/كانون الثاني المقبل في إشبيلية أو مالقا أو قرطبة.

ولا يتوقع السماح بالحضور الجماهيري في المباريات نظرا للإجراءات المطبقة في إسبانيا للحد من انتشار الفيروس.