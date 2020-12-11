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بالفيديو- ليفاندوفسكي ينافس ميسي ورونالدو.. فيفا يعلن المرشحين لجوائز الأفضل عالميا

ليفانوفسكي يتوسط ميسي (يمين) ورونالدو (فيفا)
ليفانوفسكي يتوسط ميسي (يمين) ورونالدو (فيفا)
11/12/2020

تواجد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني في قائمة مختصرة مكونة من 3 لاعبين، اليوم الجمعة، للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بجانب ليونيل ميسي، الذي توج بالجائزة الأخيرة، وكريستيانو رونالدو الفائز بها أكثر من مرة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز الخميس المقبل في حفل افتراضي.

ويعتبر ليفاندوفسكي على نطاق واسع بأنه المرشح الأبرز لنيل الجائزة العالمية للمرة الأولى، بعدما سجل 55 هدفا وقاد بايرن ميونخ للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الألماني (بوندسليغا) وكأس ألمانيا الموسم الماضي.

وكان ليفاندوفسكي (32 عاما) فاز بالفعل بجائزة الأفضل في ألمانيا والاتحاد الأوروبي عن الموسم الماضي، في حين لن تقام جائزة الكرة الذهبية هذا العام بسبب وباء فيروس كورونا.

وفيما يلي القائمة المختصرة لبقية الجوائز:
أفضل لاعبة: لوسي برونز (إنجلترا) ولعب لفريقي ليون ومانشستر سيتي، بيرنيل هاردا (الدانمارك) ولعب لفريقي فولفسبورغ وتشلسي، ويندي رينار (فرنسا) ولعب لفريق ليون.

أفضل حارسة مرمى: سارة بوهادي (فرنسا) وتلعب لليون، كلوديا كريستيان إندلر (تشيلي) وتلعب لباريس سان جيرمان، أليسا نايهير (أميركا) وتلعب لشيكاغو ريد ستار.

أفضل حارس مرمى: أليسون بيكر (البرازيل) مع ليفربول، مانويل نوير (ألمانيا) مع بايرن ميونخ، يان أوبلاك (سولفينيا) يلعب مع أتلتيكو مدريد.

أفضل مدرب لفئة السيدات: إيما هايس (إنجلترا) مع تشلسي، جان لوك فاسيور (فرنسا) مع ليون، سارينا فيجمان (هولندا) مع المنتخب الهولندي.

أفضل مدرب في فئة الرجال: مارسيلو بييلسا (الأرجنتين) مع نادي ليدز، هانسي فليك (ألمانيا) مع بايرن ميونخ، يورغن كلوب (ألمانيا) مدرب ليفربول.

جائزة بوشكاش (أفضل هدف):
جيورجيان دي أراسكايتا (أوروغواي) خلال مباراة سيارا أمام فلامينغو في الدوري البرازيلي، يوم 25 أغسطس/آب 2019، سون هيونغ مين (كوريا الجنوبية) خلال مباراة توتنهام وبيرنلي في الدوري الإنجليزي في السابع من ديسمبر/كانون الأول 2019.

لويس سواريز (أوروغواي) خلال مباراة برشلونة ومايوكرا في الدوري الإسباني في السابع من ديسمبر/كانون الأول 2019.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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