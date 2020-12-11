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قبل قمة مدريد.. زيدان: أتلتيكو أبرز المرشحين للقب الليغا وأسعد بتقدم يورينتي

زيدان لا بديل له سوى الفوز على أتلتيكو للمنافسة على لقب الليغا (غيتي)
زيدان لا بديل له سوى الفوز على أتلتيكو للمنافسة على لقب الليغا (غيتي)
11/12/2020

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن غريمه في المدينة أتلتيكو مدريد من أبرز المرشحين لنيل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، قبل مواجهتهما غدا السبت.

ويتصدر أتلتيكو الليغا، ويبقى الفريق الوحيد الذي لم يتجرع أي خسارة هذا الموسم، بعد 10 مباريات برصيد 26 نقطة من أصل 30 نقطة ممكنة.

وقبل مباراة القمة، يتفوق أتلتيكو في الصدارة بفارق 6 نقاط على الريال صاحب المركز الرابع، الذي لعب 11 مباراة.

وأقر زيدان بأن بداية فريقه السيئة هذا الموسم تعني أن غريمه أتلتيكو بقيادة المدرب دييغو سيميوني بات من أبرز المرشحين لنيل اللقب.

وقال زيدان -في مؤتمر صحفي- "بالطبع، بات من أبرز المرشحين. يظهر أتلتيكو هذا الأمر بوضوح في الملعب ويتصدر الدوري ويقدم مستويات رائعة؛ نعرفهم جيدا".

وأضاف "نرغب في الفوز بكل مباراة، خاصة مباراة القمة؛ فهي مناسبة كبيرة، فزنا بالدوري العام الماضي، ونرغب في الدفاع عن اللقب، وسنفعل ذلك حتى النهاية".

وأشاد المدرب الفرنسي بلاعب وسط أتلتيكو ماركوس يورينتي، الذي تسبب في توجيه انتقادات لاذعة لزيدان بسبب تخليه عن اللاعب، الذي تألق مع أتلتيكو.

وتخرج اللاعب (25 عاما) من قطاع الشباب في ريال مدريد قبل الانضمام لغريمه في المدينة في 2019.

وقال زيدان "لا يدهشني الأداء الذي يقدمه؛ فهو لاعب من طراز رفيع ويقدم مستويات أفضل مما كان عليها في ريال مدريد. كنا نعرف دائما أنه لاعب موهوب وأسعد بتقدمه".

وأضاف زيدان، الذي رحب بعودة القائد سيرجيو راموس في انتصار يوم الأربعاء بدوري الأبطال على بروسيا مونشنغلادباخ؛ أن لاعب الوسط فيدريكو بالبيردي والظهير داني كارباخال يقتربان من العودة للتشكيلة الأساسية.

لكن حامل اللقب سيفتقد لجهود ثلاثي الهجوم إيدن هازارد ولوكا يوفيتش وماريانو دياز، إضافة إلى لاعب الوسط مارتن أوديغارد.

المصدر : رويترز

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