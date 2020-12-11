البث الحي
كرة قدم

رونالدو مقابل بوغبا.. صفقة تبادلية محتملة بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد

رونالدو (يمين) وبوغبا خلال مواجهة يوفنتوس ويونايتد بدوري الأبطال عام 2018 (غيتي)
رونالدو (يمين) وبوغبا خلال مواجهة يوفنتوس ويونايتد بدوري الأبطال عام 2018 (غيتي)
11/12/2020

ذكرت تقارير بريطانية أن مانشستر يونايتد قد يجري صفقة تبادلية، بانتقال بول بوغبا إلى يوفنتوس مقابل عودة كريستيانو رونالدو إلى أولد ترافورد مجددا.

وجاء ذلك بعدما كشف وكيل اللاعب الفرنسي مينو رايولا مؤخرا أن الأمر "انتهى" بالنسبة لبوغبا في أولد ترافورد.

وكشفت صحيفة "ذي صن" (THE SUN) البريطانية أن المسؤولين في مانشستر يونايتد يريدون رحيل بوغبا بعد تصريحات وكيله الأخيرة، قبيل مباراتهم الحاسمة في دوري أبطال أوروبا أمام سالزبورغ النمساوي.

وغادر رونالدو (35 عاما) أولد ترافورد في 2009 منتقلا إلى ريال مدريد الإسباني، مقابل رقم قياسي آنذاك زاد على 105 ملايين دولار.

ويدعم تقرير الصحيفة ما قاله الصحفي الرياضي المتخصص في كرة القدم بصحيفة "ذي إندبندنت" (The Independent) ميغيل ديلاني في أحد البرامج التليفزيونية، من أن رونالدو سيعود قريبا إلى مانشستر يونايتد، مشيرا إلى اهتمام يوفنتوس بالفعل بإجراء الصفقة التبادلية.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

السعودية لن تستضيف كأس السوبر الإسبانية

ريال مدريد توّج بلقب السوبر الإسباني الذي أقيم في جدة العام الجاري (غيتي)

مساعد إنريكي السابق في برشلونة: بعض اللاعبين لا يتحملون ضغوط اللعب إلى جوار ميسي

ميسي يتحدث إلى غريزمان (يمين) الذي يُعتَقد أن سرّ عدم تألقه مع برشلونة هو النجم الأرجنتيني (رويترز)

بالفيديو- ليفاندوفسكي ينافس ميسي ورونالدو.. فيفا يعلن المرشحين لجوائز الأفضل عالميا

ليفانوفسكي يتوسط ميسي (يمين) ورونالدو (فيفا)

بسبب شراء أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالإمارات نصف أسهمه.. صدامات بين مشجعي نادي بيتار الإسرائيلي

صورة تذكارية بعد توقيع عقد شراء الشيخ الإماراتي 50% من أسهم النادي الإسرائيلي (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

ميدل إيست آي: لماذا عادت تركيا إلى القوقاز بعد 100 عام؟

مسيرات احتفالية في أذربيجان بعد إعلان وقف النار في قره باغ، ما اعتبره الأذريون انتصارا في المعركة (الأناضول)

في المرة الثانية يضرب الرئتين بشكل أقوى.. كيف تحمي نفسك من الإصابة بكورونا مرتين؟

بعد رفضها دعوى ولاية تكساس.. المحكمة العليا تقضي على آخر آمال ترامب

دونالد ترامب ساند دعوى ولاية تكساس وانضم إليها أملا في تغيير نتيجة الانتخابات لصالحه (وكالة الأنباء الأوروبية)

الحقوقي دي روش للجزيرة نت: مشروع قانون الانفصالية الإسلامية يصور المسلمين كوحوش وفرنسا ستودع مبادئ حقوق الإنسان باعتماده

دي روش: هناك تراجع كبير وخطير في حرية التعبير وحقوق الإنسان في فرنسا (الجزيرة)