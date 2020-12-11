رونالدو مقابل بوغبا.. صفقة تبادلية محتملة بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد

ذكرت تقارير بريطانية أن مانشستر يونايتد قد يجري صفقة تبادلية، بانتقال بول بوغبا إلى يوفنتوس مقابل عودة كريستيانو رونالدو إلى أولد ترافورد مجددا.

وجاء ذلك بعدما كشف وكيل اللاعب الفرنسي مينو رايولا مؤخرا أن الأمر "انتهى" بالنسبة لبوغبا في أولد ترافورد.

وكشفت صحيفة "ذي صن" (THE SUN) البريطانية أن المسؤولين في مانشستر يونايتد يريدون رحيل بوغبا بعد تصريحات وكيله الأخيرة، قبيل مباراتهم الحاسمة في دوري أبطال أوروبا أمام سالزبورغ النمساوي.

وغادر رونالدو (35 عاما) أولد ترافورد في 2009 منتقلا إلى ريال مدريد الإسباني، مقابل رقم قياسي آنذاك زاد على 105 ملايين دولار.

ويدعم تقرير الصحيفة ما قاله الصحفي الرياضي المتخصص في كرة القدم بصحيفة "ذي إندبندنت" (The Independent) ميغيل ديلاني في أحد البرامج التليفزيونية، من أن رونالدو سيعود قريبا إلى مانشستر يونايتد، مشيرا إلى اهتمام يوفنتوس بالفعل بإجراء الصفقة التبادلية.