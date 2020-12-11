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الدوري الأوروبي.. ميلان يفوز بتشكيلة احتياطية وتوتنهام ينتزع الصدارة

غاريث بيل يحاول استخلاص الكرة من لاعب أنتفيرب (يسار) (غيتي)
غاريث بيل يحاول استخلاص الكرة من لاعب أنتفيرب (يسار) (غيتي)
10/12/2020

ضمن ميلان بتشكيلة احتياطية صدارة المجموعة الثامنة بالدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه على سبارتا براغ 1-صفر، كما انتزع توتنهام صدارة المجموعة العاشرة بفوزه الثمين على أنتفيرب البلجيكي 2-صفر، الخميس في ختام دور المجموعات بالبطولة.

وسجل المهاجم النرويجي ينز بيتر هاوغه هدف الفوز لميلان بعدما راوغ اثنين من المدافعين وسدد كرة منخفضة في الزاوية البعيدة في الدقيقة 23، ليفوز الفريق الإيطالي 1-صفر على 10 لاعبين من مضيفه سبارتا براغ.

وطُرد دومينيك بلتشاتي مدافع الفريق التشيكي في الدقيقة 77 بعد تدخل على رافائيل لياو.

وتصدر ميلان المجموعة برصيد 13 نقطة متقدما بنقطتين على ليل الفرنسي الذي خسر 2-3 في ملعب سلتيك الأسكتلندي وضمن التأهل إلى دور 32.

واحتل سبارتا المركز الثالث بـ6 نقاط، في حين تذيل سلتيك الترتيب بعد تحقيق فوزه الأول في المجموعة.

وفي المجموعة العاشرة، تغلب توتنهام الإنجليزي على أنتفيرب البلجيكي 2-صفر، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة.

وبهذا الفوز، خطف توتنهام صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن أنتفيرب صاحب المركز الثاني، حيث تأهلا معا إلى دور الـ32 من المسابقة.

وسجل هدفي توتنهام كل من كارلوس فينسيوس في الدقيقة 57 وجيوفاني لو سيلسو في الدقيقة 71.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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