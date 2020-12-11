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بسبب شراء أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالإمارات نصف أسهمه.. صدامات بين مشجعي نادي بيتار الإسرائيلي

صورة تذكارية بعد توقيع عقد شراء الشيخ الإماراتي 50% من أسهم النادي الإسرائيلي (مواقع التواصل)
صورة تذكارية بعد توقيع عقد شراء الشيخ الإماراتي 50% من أسهم النادي الإسرائيلي (مواقع التواصل)
11/12/2020

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه وقعت صدامات، اليوم الجمعة، بين مشجعي نادي بيتار القدس المؤيدين والمعارضين لصفقة بيع حصة من النادي المنافس في الدوري الإسرائيلي الممتاز لكرة القدم لأحد الشخصيات من الأسرة الحاكمة في الإمارات.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها قناة "كان" الإسرائيلية على "تويتر" مشاهد من الاحتجاجات والصدامات التي وقعت بين الجماهير أمام النادي في القدس المحتلة.

وكان نادي بيتار أعلن في وقت سابق شراء الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان (أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الإمارات) 50% من أسهم النادي، واستثمار أكثر من 300 مليون شيكل (92.18 مليون دولار) في النادي خلال السنوات العشر المقبلة.

ويعرف مشجعو نادي بيتار بأنهم الأكثر عنصرية في إسرائيل، وسبق لهم رفع شعارات معادية للفلسطينيين والعرب خلال المباريات بينها الشعار الذي يعبر عن مدى عنصريتهم "الموت للعرب".

ونشر هؤلاء المشجعون أغاني تتضمن عبارات مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بالتزامن مع أزمة الرسوم المسيئة التي عادت إلى الواجهة من فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة.

وذكرت مواقع إسرائيلية أن الاهتمام الإماراتي بكرة القدم في إسرائيل لن يقتصر على نادي بيتار القدس، بل سيمتد إلى سعي للاستثمار في صفقات رعاية أو استحواذ تضم عددا من الفرق مثل مكابي حيفا وهيوعيل تل أبيب.

المصدر : خدمة سند

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