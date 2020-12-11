بسبب شراء أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالإمارات نصف أسهمه.. صدامات بين مشجعي نادي بيتار الإسرائيلي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه وقعت صدامات، اليوم الجمعة، بين مشجعي نادي بيتار القدس المؤيدين والمعارضين لصفقة بيع حصة من النادي المنافس في الدوري الإسرائيلي الممتاز لكرة القدم لأحد الشخصيات من الأسرة الحاكمة في الإمارات.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها قناة "كان" الإسرائيلية على "تويتر" مشاهد من الاحتجاجات والصدامات التي وقعت بين الجماهير أمام النادي في القدس المحتلة.

אימון בית"ר ירושלים: עימותים בין אוהדים שתומכי בעסקה לבין חברי "לה פמיליה" מחוץ למגרש האימונים @YoavBorowitz pic.twitter.com/NwAe0i4E4x — כאן חדשות (@kann_news) December 11, 2020

وكان نادي بيتار أعلن في وقت سابق شراء الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان (أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الإمارات) 50% من أسهم النادي، واستثمار أكثر من 300 مليون شيكل (92.18 مليون دولار) في النادي خلال السنوات العشر المقبلة.

ويعرف مشجعو نادي بيتار بأنهم الأكثر عنصرية في إسرائيل، وسبق لهم رفع شعارات معادية للفلسطينيين والعرب خلال المباريات بينها الشعار الذي يعبر عن مدى عنصريتهم "الموت للعرب".

ونشر هؤلاء المشجعون أغاني تتضمن عبارات مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بالتزامن مع أزمة الرسوم المسيئة التي عادت إلى الواجهة من فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة.

אימון בית"ר ירושלים | בעלי הקבוצה משה חוגג יצא לאוהדים התומכים ואמר: "באנו לגרש את החושך ולהאיר את המנורה. אלה אוהדי בית"ר האמיתיים"@YoavBorowitz pic.twitter.com/SzhDDMJmKP — כאן חדשות (@kann_news) December 11, 2020

وذكرت مواقع إسرائيلية أن الاهتمام الإماراتي بكرة القدم في إسرائيل لن يقتصر على نادي بيتار القدس، بل سيمتد إلى سعي للاستثمار في صفقات رعاية أو استحواذ تضم عددا من الفرق مثل مكابي حيفا وهيوعيل تل أبيب.