3 من كبار أوروبا غابوا.. هذه الفرق تأهلت لثمن نهائي دوري الأبطال

3 فرق من كبار أوروبا لم يحالفها الحظ في التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وأخفقت في تخطي دور المجموعات، لتحل مكانها فرق اجتهدت وقدمت مستويات جيدة وعبرت للأدوار الإقصائية.

ففي المجموعة الأولى: تأهل كل من بايرن ميونيخ في الصدارة، وأتلتيكو مدريد في المركز الثاني إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، وسالزبورغ انتقل للعب في الدوري الأوروبي، ولوكوموتيف خرج بخفي الحنين.

المجموعة الثانية: تأهل ريال مدريد متصدرا، وبوروسيا مونشنغلادباخ في المركز الثاني، وشاختار دونيتسك انتقل للعب في الدوري الأوروبي، وكان أكبر الخاسرين في المجموعة وأحد الكبار الذين خرجوا هو إنتر ميلان الإيطالي.

المجموعة الثالثة: تأهل مانشستر سيتي متصدرا، وبورتو في المركز الثاني، وأولمبياكوس اليوناني انتقل للعب في الدوري الأوروبي، بينما خرج مرسيليا خالي الوفاض من المجموعة.

المجموعة الرابعة: تأهل ليفربول متصدرا، وأتالانتا في المركز الثاني، وأياكس انتقل للدوري الأوروبي، بينما احتل ميتييلاند الدانماركي المركز الأخير في المجموعة، وكان أياكس أحد الفرق التي المرشحة للعبور، خاصة بعد وصوله في 2019 إلى نصف النهائي، وكان قاب قوسين من العبور للنهائي.

المجموعة الخامسة: تأهل تشلسي متصدرا المجموعة، وإشبيلية في المركز الثاني، وكرسنودار تأهل للعب في الدوري الأوروبي، ورين الفرنسي احتل المركز الأخير.

المجموعة السادسة: تأهل دورتموند متصدرا المجموعة، ولاتسيو في المركز الثاني، وكلوب بروج انتقل للعب في الدوري الأوروبي، وزينيت سان بطرسبورغ احتل المركز الأخير في المجموعة.

المجموعة السابعة: تأهل يوفنتوس متصدرا المجموعة، وبرشلونة في المركز الثاني، ودينامو كييف انتقل للعب في الدوري الأوروبي، وفيرينكفاروسي المجري في المركز الثالث.

المجموعة الثامنة: تأهل باريس سان جيرمان متصدرا المجموعة، ولايبزيغ في المركز الثاني، ومانشستر يونايتد انتقل للدوري الأوروبي، وباشاك شهير احتل المركز الأخير. ويعد خروج "المانيو" من دور المجموعات صادما بعدما تصدّر المجموعة لأسابيع ماضية.