البث الحي
كرة قدم

3 من كبار أوروبا غابوا.. هذه الفرق تأهلت لثمن نهائي دوري الأبطال

مان يونايتد من الكبار الذين خرجوا من دور المجموعات في دوري الأبطال (غيتي)
مان يونايتد من الكبار الذين خرجوا من دور المجموعات في دوري الأبطال (غيتي)
10/12/2020

3 فرق من كبار أوروبا لم يحالفها الحظ في التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وأخفقت في تخطي دور المجموعات، لتحل مكانها فرق اجتهدت وقدمت مستويات جيدة وعبرت للأدوار الإقصائية.

ففي المجموعة الأولى: تأهل كل من بايرن ميونيخ في الصدارة، وأتلتيكو مدريد في المركز الثاني إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، وسالزبورغ انتقل للعب في الدوري الأوروبي، ولوكوموتيف خرج بخفي الحنين.

المجموعة الثانية: تأهل ريال مدريد متصدرا، وبوروسيا مونشنغلادباخ في المركز الثاني، وشاختار دونيتسك انتقل للعب في الدوري الأوروبي، وكان أكبر الخاسرين في المجموعة وأحد الكبار الذين خرجوا هو إنتر ميلان الإيطالي.

المجموعة الثالثة: تأهل مانشستر سيتي متصدرا، وبورتو في المركز الثاني، وأولمبياكوس اليوناني انتقل للعب في الدوري الأوروبي، بينما خرج مرسيليا خالي الوفاض من المجموعة.

المجموعة الرابعة: تأهل ليفربول متصدرا، وأتالانتا في المركز الثاني، وأياكس انتقل للدوري الأوروبي، بينما احتل ميتييلاند الدانماركي المركز الأخير في المجموعة، وكان أياكس أحد الفرق التي المرشحة للعبور، خاصة بعد وصوله في 2019 إلى نصف النهائي، وكان قاب قوسين من العبور للنهائي.

المجموعة الخامسة: تأهل تشلسي متصدرا المجموعة، وإشبيلية في المركز الثاني، وكرسنودار تأهل للعب في الدوري الأوروبي، ورين الفرنسي احتل المركز الأخير.

المجموعة السادسة: تأهل دورتموند متصدرا المجموعة، ولاتسيو في المركز الثاني، وكلوب بروج انتقل للعب في الدوري الأوروبي، وزينيت سان بطرسبورغ احتل المركز الأخير في المجموعة.

المجموعة السابعة: تأهل يوفنتوس متصدرا المجموعة، وبرشلونة في المركز الثاني، ودينامو كييف انتقل للعب في الدوري الأوروبي، وفيرينكفاروسي المجري في المركز الثالث.

المجموعة الثامنة: تأهل باريس سان جيرمان متصدرا المجموعة، ولايبزيغ في المركز الثاني، ومانشستر يونايتد انتقل للدوري الأوروبي، وباشاك شهير احتل المركز الأخير. ويعد خروج "المانيو" من دور المجموعات صادما بعدما تصدّر المجموعة لأسابيع ماضية.

حول هذه القصة

مبابي يتفوق على ميسي في دوري الأبطال

بعد الهدفين اللذين سجلهما، أمس، ليفوز فريقه باريس سان جيرمان على إسطنبول باشاك شهير 5-1 في دوري الأبطال، أصبح النجم الفرنسي كليان مبابي أصغر لاعب يصل إلى 20 هدفا في دوري أبطال أوروبا.

حصاد دوري الأبطال بالفيديو.. ريال مدريد ينجو من الفخ وخروج إنتر ميلان وتأهل أتلتيكو مدريد وأتالانتا

واصل ريال مدريد الإسباني مشواره في دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه الثمين والمستحق 2-صفر على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني الأربعاء، في الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثانية.

حصاد دوري الأبطال بالفيديو.. رونالدو يتفوق على ميسي وإقصاء مانشستر يونايتد وتألق المغربي النصيري

لقن يوفنتوس الإيطالي مضيفه برشلونة الإسباني درسا قاسيا، ووجه إليه صفعة جديدة بالتغلب عليه 3-صفر في عقر داره الثلاثاء، في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا.

ليلة الحسم بدوري الأبطال.. زيدان يتحدث عن شبح الإقالة وكونتي يتجاهل نظرية المؤامرة

يواجه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أصعب اختبار مع نادي ريال مدريد حين يستقبل بوروسيا مونشنغلادباخ، في حين يتطلع الإيطالي أنطونيو كونتي لتحقيق إنجاز أشبه بمعجزة عندما يواجه شاختار دونيتسك الأوكراني.

المزيد من كرة قدم

الدوري الأوروبي.. ميلان يفوز بتشكيلة احتياطية وتوتنهام ينتزع الصدارة

غاريث بيل يحاول استخلاص الكرة من لاعب أنتويرب (يسار) (غيتي)

وجه رسالة للمنتخب المصري.. أبو تريكة: مونديال قطر فرصة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن العرب والمسلمين

أبوتريكة خلال زيارته لملعب الريان المونديالي (اللجنة العليا للمشاريع والإرث)

في ختام دور المجموعات بالدوري الأوروبي.. فوز أرسنال وتعادل نابولي وهزيمة روما

النني يقفز فرحا بتسجيله الهدف الثاني لأرسنال (رويترز)

لأول مرة بتاريخه.. فيسيل كوبي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

إنييستا (وسط) يحتفل مع زميليه بالتأهل الأول في تاريخ النادي لنصف نهائي أبطال آسيا (رويترز)
الأكثر قراءة

واشنطن تعترف بسيادة الرباط على الصحراء الغربية.. ترامب يعلن تطبيع علاقات المغرب مع إسرائيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (يمين) وملك المغرب محمد السادس (رويترز)

قاذفتان أميركيتان تحلقان فوق سماء الخليج.. الجيش الأميركي يتحسب لهجوم إيراني محتمل

هذه الفئة يمنع تلقيها لقاح فايزر لفيروس كورونا.. هل أنت منهم؟

صوروا الحادثة ونشروها على منصات التواصل.. اغتصاب جماعي لفتاة يهز الإمارات وسلطاتها تعد بالقصاص من الجناة

السلطات الإماراتية اعتقلت المتورطين في الحادثة وأحالتهم إلى القضاء (رويترز)