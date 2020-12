وفاة الأسطورة الإيطالية روسي.. اتهم بالتلاعب بنتائج المباريات فردّ بالفوز بمونديال 1982

وصف باولو روسي ذات مرة مستواه في كأس العالم 1982 -الذي حفر اسمه في سجلات أساطير كرة القدم- بأنه كان "تعويضا شخصيا" بعد فضيحة التلاعب بنتائج المباريات، رغم أنه أكد دائما أنه لم يرتكب ذنبا ليكفر عنه.

وعوقب روسي -الذي توفي اليوم الخميس عن عمر 64 عاما- بالإيقاف 3 سنوات بسبب فضيحة عام 1980، لكن بعد تقليص الفترة إلى عامين نال فرصة لترميم سمعته.

وسجل المهاجم السابق ليوفنتوس 6 أهداف، منها ثلاثية مذهلة أمام البرازيل، ليفوز بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في المونديال، كما نال الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة.

